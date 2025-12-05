Gastronomía, cine y fiestas: así se mueve la agenda cultural del puente festivo en Antioquia

Gastronomía, cine y fiestas le dan forma a la agenda cultural para este fin de semana con puente festivo en el departamento de Antioquia.

En eventos gastronómicos habrá evento para los amantes de una de las comidas de la temporada con el Festival Que Viva el Buñuelo que iniciará desde hoy la búsqueda de la mejor receta.

En Cisneros, mientras tanto, se cerrará la primera versión del Burger Fest, con varios locales comerciantes participantes, como contó Sebastián Restrepo, coordinador de turismo de ese municipio del Nordeste: ""Tenemos siete participantes que van a competir. Esta hamburguesa es un producto especial para la fecha. Es un producto que no está en los menús y que debe contener una narrativa del municipio, que resalte sus saberes, sus sabores, y que tenga en sí elementos como tal del municipio", indicó.

En cuanto al séptimo arte, Medellín tendrá su festival de Cine Comunitario en Moravia, mientras que en Santa Fe de Antioquia se vivirá, desde hoy hasta el lunes, una nueva versión de su Festival de Cine, por el que esperan 15.000 visitantes en el municipio, donde la programación será variada.



"Tendremos una variedad agenda, artistas invitados especiales, además de que estará engalanado con diversas actividades de la ciudad. Tendremos concierto navideño, como también para darles y toque, apertura", señaló la secretaria de turismo Viviana Bran.

Finalmente, hay que decir que municipios como Carolina del Príncipe, El Carmen de Viboral y Rionegro tendrán fiestas durante el fin de semana.