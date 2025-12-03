No solo alumbrados: Medellín abre su oferta navideña con más de 20 planes gratuitos para disfrutar

Con el inicio del último mes del año, Medellín activa su agenda decembrina con una oferta cultural gratuita que se extiende por toda la ciudad y que no está centrada únicamente en su alumbrado navideño en el recorrido del río. Desde noches temáticas en el Parque de los Pies Descalzos hasta desfiles, caravanas y presentaciones artísticas en los barrios, la programación después del 4 de diciembre trae música, humor, danza y tradición.

Las actividades se extienden por distintos corredores y parques, con horarios nocturnos ideales para el disfrute familiar, con eventos destacados que comienzan a partir del 4 de diciembre y que formarán parte del ambiente navideño en la capital antioqueña.



Parque Cultural Navideño: noches temáticas gratuitas

El Parque de los Pies Descalzos mantiene su programación especial con eventos diarios de 7:00 de la noche a 1:00 de la mañana. Entre las actividades destaca la Noche de Comedia del 4 de diciembre, que reúne a figuras como Los Sedosos del Ritmo, Adrián Parada, Chicho Arias, Luz Amparo, Giovanoty y César Mora junto a su orquesta María Canela.

El 5 de diciembre será la Noche de Trova Parrandera, con un festival que incluye a 12 Reyes Nacionales de la Trova y un show musical de La Toma Parrandero y “El Boquiabierto”. Ambas jornadas son gratuitas y forman parte del corazón cultural de diciembre en Medellín.

Estos encuentros buscan unir tradición, música y presentaciones en vivo, consolidando uno de los escenarios más concurridos por turistas y locales durante la época navideña.



Caravanas Navideñas por las comunas de Medellín

Las Caravanas Navideñas llegarán el 4 de diciembre a Villa Niza–Santa Cruz, Manrique y el parque Gaitán, con coros y personajes itinerantes. Al día siguiente, el recorrido continuará por Laureles, La Floresta, el Bulevar de la 21 y San Javier.



El 6 de diciembre será el turno del parque de Belén, Cristo Rey y El Poblado, mientras que el 7 de diciembre se trasladará a Boston, Villa Hermosa y La Milagrosa. Finalmente, el 8 de diciembre visitará Robledo, el Bulevar La 99 y el Parque Biblioteca Doce de Octubre.

Estas caravanas están pensadas, según resaltaron desde la administración local, para llevar el espíritu navideño a los barrios, acompañadas de música, color y artistas que harán vibrar cada territorio.



Cultura Parque Iluminado: talento local en los barrios

A partir del 4 de diciembre también se activan los escenarios de Cultura Parque Iluminado, un circuito artístico gratuito disponible entre las 5:00 de la tarde y 11:00 de la noche. Ese día la cita es en el Parque de Boston, con música, danza y espectáculos para toda la familia.

El 5 de diciembre el turno será para el Parque de Villa Hermosa; el 6 llegará al Parque Biblioteca Doce de Octubre; y el 7 a la centralidad de Palmitas. El recorrido continuará el 8 de diciembre en la Casa de Gobierno de Altavista, extendiéndose hasta el 14 de diciembre en distintos sectores de la ciudad.

Cada punto promete ofrecer expresiones comunitarias que celebran la cultura local y fortalecen la apropiación del espacio público durante la temporada navideña.

Plazas de Navidad y Corredor Navideño

Del 6 al 14 de diciembre, el Pueblito Paisa y Ciudad del Río abrirán sus Plazas de Navidad, espacios que mezclan tradición, luces y ambientación festiva. La entrada es libre, con recorridos habilitados entre 6:00 de la tarde y 11:00 de la noche.

Además, el Corredor Navideño continuará activo en Parques del Río hasta el 31 de diciembre, de 7:00 de la noche a 11:00 de la noche, con comparsas, cuenteros, chirimías y personajes itinerantes. Este recorrido acompaña uno de los alumbrados más emblemáticos de Medellín.

Desfile de Mitos y Leyendas: tradición que vuelve al centro

El 8 de diciembre, entre 7:00 de la noche y 10:00 de la noche, se realizará el tradicional Desfile de Mitos y Leyendas. El recorrido partirá del Teatro Pablo Tobón Uribe y avanzará por La Playa, la Avenida Oriental y la Calle San Juan, hasta finalizar en el Parque de las Luces.

Comparsas y personajes como la Patasola, el Mohán y el Hojarasquín del Monte llenarán las calles del centro con historias y fantasía. Es uno de los eventos más emblemáticos de la temporada y una cita imperdible para vivir la cultura popular antioqueña.

Parque Arví: tradición, naturaleza y una temporada navideña extendida

Aunque no todas sus actividades son gratuitas, el Parque Arví también forma parte de los planes para disfrutar diciembre en Medellín. Allí comenzó la temporada decembrina con Navidad entre Flores, una propuesta que mezcla tradición silletera, cultura y naturaleza en Santa Elena.

El corazón de la celebración es el pesebre campesino en flores, elaborado por los silleteros de Santa Elena, con 19 figuras de gran formato. La apertura incluyó un ensamble musical con la Red de Músicas de Medellín y presentaciones de escuelas artísticas del Doce de Octubre, Miraflores y otras localidades.

Pesebre en tamaño real hecho en flores en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

"Nuestros visitantes podrán disfrutar de una gran variedad de actividades culturales, los tradicionales senderos, el Mercado Arví y un pesebre en flores, elaborado por los silleteros de Santa Elena en tamaño real, una obra de arte que deben apreciar si vienen a visitarnos en estas fechas", indicó el director de la Corporación Parque Arví, Oscar Andrés Cardona Cadavid.

Durante diciembre y hasta mediados de enero, el parque tendrá programación que incluye presentaciones del Coro de la Universidad de Antioquia, el Mercado Arví, una feria gastronómica y actividades ambientales. Además, los visitantes podrán disfrutar de sus senderos habituales, picnics, cicladas navideñas y la experiencia Arví Nocturno.

Así, con más de 20 actividades gratuitas y múltiples planes complementarios, Medellín consolida una de las agendas navideñas más diversas y vibrantes del país.