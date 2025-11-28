En vivo
Medellín encendió su tradicional alumbrado navideño: tienen 25.000 figuras y 8 millones de bombillos

Medellín encendió su tradicional alumbrado navideño: tienen 25.000 figuras y 8 millones de bombillos

En total son 61 puntos iluminados de la ciudad, que combinan tecnología avanzada con figuras artesanales tejidas a mano por madres cabeza de hogar.

