Medellín encendió su tradicional alumbrado navideño: tienen 25.000 figuras y 8 millones de bombillos

Medellín encendió este viernes los Alumbrados EPM 2025, un tradicional atractivo turístico de la ciudad que, para este año, está compuesto por ocho millones de bombillas LED, 600 kilómetros de manguera luminosa y 25.000 figuras. La edición número 58 rinde homenaje a los 350 años de la ciudad y los 70 años de EPM.

El ritual de encendido se realizó en Parques del Río, epicentro del recorrido, donde el alcalde Federico Gutiérrez y el gerente de EPM, John Maya, activaron el sistema que dará luz a Medellín hasta el 12 de enero de 2026, entre las 6:00 de la tarde y las 12:00 de la noche. La decoración central ofrece 1,5 kilómetros de luz entre el puente de Guayaquil y Parques del Río, donde miles de asistentes disfrutaron un espectáculo musical de apertura. La temática “En Navidad, Medellín te quiere” celebra la historia, símbolos y tradiciones locales.



Los puntos más destacados de los Alumbrados EPM 2025

La invitación de EPM es a recorrer los 61 puntos iluminados de la ciudad, que combinan tecnología avanzada con figuras artesanales tejidas a mano por madres cabeza de hogar. Este año destacan experiencias inmersivas como el Domo de Navidad, el carriel paisa y un jardín colgante de más de 9.000 flores hechas a mano sobre el río. Entre los imperdibles también está el Árbol de Navidad de Medellín, de 25 metros, y el castillo Escudo Medellín, una estructura que ofrece contenido audiovisual sobre la historia local.

Alumbrados de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

En el Edificio EPM, los visitantes pueden disfrutar de un espectáculo de luces, agua y villancicos en la fuente La Vida, además de proyecciones láser en el cubo principal. La ruta tradicional incluye el Parque de Bolívar, decorado con iluminación aérea alusiva a la Noche de las Velitas, y una figura monumental de 24 metros en la avenida Oriental con La Playa. En toda la avenida La Playa se instalaron, además, nueve pasacalles inspirados en los 350 años de Medellín, los 70 años de EPM y la vida cultural de los barrios.



Alumbrados en barrios, comunas y corregimientos

Los Alumbrados EPM 2025 también llegaron a los parques principales de las 16 comunas, incluido Laureles, Aranjuez, Robledo y Villa Hermosa, además de espacios emblemáticos como el Parque San Antonio, el Parque del Ajedrez y el Parque Lleras. Los corregimientos de San Cristóbal, Altavista, Palmitas, Santa Elena y San Antonio de Prado están iluminados, junto con corredores claves como la carrera 70, la avenida Las Palmas y el pueblito paisa, reforzando la oferta turística de la temporada.

Según resaltó EPM, los alumbrados son un "regalo para Medellín" y no se cobran en la factura de servicios públicos. Además, destacó que esta tradición dinamiza la economía, impulsa el comercio y genera empleo, consolidándose como un punto de encuentro familiar y cultural para propios y visitantes.