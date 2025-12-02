No solo Medellín: estos otros municipios de Antioquia también ya encendieron su alumbrado navideño

Con el encendido de los tradicionales alumbrados navideños en Medellín comenzó, de manera oficial, la temporada navideña en la capital antioqueña. Sin embargo, este no es el único municipio que ofrece como atractivos los bombillos de colores en época decembrina, pues incluso en el mismo Valle de Aburrá hay otras localidades que también son reconocidas, a nivel departamental y nacional, por la magnitud de sus alumbrados, varios de los cuales incluso ya están también encendidos.



Alumbrados para visitar en el Valle de Aburrá

Envigado encenderá este viernes su alumbrado navideño. Foto: Alcaldía de Envigado.

Uno de esos casos es el del municipio de Envigado que, este año, una vez más, cumplió con su tradición de ser el primer municipio de Antioquia en encender el alumbrado público navideño. Para 2025, este municipio del sur del Valle de Aburrá invita a recorrer sus 21 espacios iluminados, hasta el próximo 18 de enero de 2026, misma fecha hasta la que estará disponible, con cuatro funciones diarias, el show de luces con pantalla de agua en el Parque Urbano El Dorado.

También en el sur de la subregión metropolitana, Itagüí encendió su alumbrado el pasado 29 de noviembre. Este municipio tiene figuras construidas por la Empresa de Servicios Públicos de Itagüí, bajo la temática “Una carta a Santa”. Serán en total 3.000 figuras distribuidas en diversos puntos como, el corredor peatonal de Metroplús, el Teatro Caribe y la quebrada Doña María. También iluminaron los parques Obreros y Brasil.



Así son los alumbrados de Bello, Antioquia

Alumbrados navideños en Bello. Foto: Alcaldía de Bello.

En el norte del Valle de Aburrá, los alumbrados que ya están encendidos son los del municipio de Bello. En esta oportunidad, el alumbrado de Bello se desarrolla bajo la temática “Bello Renace, Bello se ilumina con la vida”, en parte como un homenaje a las 27 víctimas de la emergencia que hubo en la vereda Granizal el 24 de junio.



"Lo que queremos es que los bellanitas sientan ese mensaje de florecimiento, de renacimiento y de que hay alegría (y) jolgorio, a pesar de las dificultades. Que la pasen en familia, que la pasen en unión, pero de forma tranquila: cero pólvora, cuidando a nuestros niños, a nuestros animales de compañía, a las personas mayores. Eso queremos decirles", dijo la alcaldesa Lorena González Ospina, durante el acto de encendido del alumbrado en su localidad.

Alumbrados en Sabaneta 2025. Foto: Alcaldía de Sabaneta.

Continuando en la mencionada subregión, también prendieron ya los alumbrados de Sabaneta, otros de los reconocidos del Valle de Aburrá. Estos, para este año, iluminan la ciudad bajo el lema “La magia de nuestra tradición, enciende cada corazón”. En Sabaneta las bombillas están ubicadas en el Centro Administrativo Municipal, algunas calles, la Avenida El Poblado y el Parque principal.



Alumbrados fuera del Valle de Aburrá

En el Valle de Aburrá también ya están encendidos los alumbrados de Copacabana, Girardot y Barbosa, todos ubicados hacia el norte. Mientras tantos, en otras subregiones, ya alumbras los bombillos navideños en los municipios de Arboletes (Urabá); Armenia Mantequilla y Liborina, en Occidente; Carolina del Príncipe en el Norte; Jericó yTámesis, en el Suroeste; y La Unión y Guatapé, en Oriente, entre otros.