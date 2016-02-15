Blu Radio Frente Amplio por la Paz
Frente Amplio por la Paz
Partido Liberal cierra la puerta a entrar en el Frente Amplio del presidente Petro
Uno de los puntos que aparta a los liberales de esta coalición es la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente hecha por el presidente Petro.
Soy Porque Somos, de Francia Márquez, anuncia adhesión al Frente Amplio
Con esta decisión, aunque la vicepresidenta Francia Márquez no puede participar en política, su capital político le apuesta a esta iniciativa que busca promover un candidato único de cara a las elecciones de 2026.
Gremios convocan marcha pacífica para rechazar extorsión y homicidios a conductores en Barranquilla
A través de un comunicado, la Cámara de Comercio de Barranquilla invitó a diferentes sectores económicos a sumar sus voces de paz en el Centro de Convenciones, Puerta de Oro.
Frente Amplio por la Paz confirma enfrentamientos entre Ejército y Farc
Luego de la denuncia de Blu Radio sobre un presunto desplazamiento forzado a manos de la guerrilla de las Farc en el departamento de Bolívar, el Frente Amplio por la Paz confirmó combates entre la Fuerza Pública y la guerrilla en medio del cese al fuego unilateral, en los departamentos de Cauca, Antioquia y Putumayo.