Luego de la denuncia de Blu Radio sobre un presunto desplazamiento forzado a manos de la guerrilla de las Farc en el departamento de Bolívar, el Frente Amplio por la Paz confirmó combates entre la Fuerza Pública y la guerrilla en medio del cese al fuego unilateral, en los departamentos de Cauca, Antioquia y Putumayo.