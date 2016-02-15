En vivo
Blu Radio  / Frente Amplio por la Paz

Frente Amplio por la Paz

  • Partido Liberal y Gustavo Petro
    Partido Liberal y Gustavo Petro.
    Foto: AFP y partido Liberal
    Política

    Partido Liberal cierra la puerta a entrar en el Frente Amplio del presidente Petro

    Uno de los puntos que aparta a los liberales de esta coalición es la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente hecha por el presidente Petro.

  • Francia Márquez no estará en funeral de Miguel Uribe Turbay: "Respeto profundamente esta decisión"
    Foto: AFP
    Política

    Soy Porque Somos, de Francia Márquez, anuncia adhesión al Frente Amplio

    Con esta decisión, aunque la vicepresidenta Francia Márquez no puede participar en política, su capital político le apuesta a esta iniciativa que busca promover un candidato único de cara a las elecciones de 2026.

  • paro..jpg
    Segundo día de paro de buses en Barranquilla.
    Blu Radio.
    Caribe

    Gremios convocan marcha pacífica para rechazar extorsión y homicidios a conductores en Barranquilla

    A través de un comunicado, la Cámara de Comercio de Barranquilla invitó a diferentes sectores económicos a sumar sus voces de paz en el Centro de Convenciones, Puerta de Oro.

  • 18977_franz
    Foto de referencia / AFP
    Humor

    Frente Amplio por la Paz confirma enfrentamientos entre Ejército y Farc

    Luego de la denuncia de Blu Radio sobre un presunto desplazamiento forzado a manos de la guerrilla de las Farc en el departamento de Bolívar, el Frente Amplio por la Paz confirmó combates entre la Fuerza Pública y la guerrilla en medio del cese al fuego unilateral, en los departamentos de Cauca, Antioquia y Putumayo.

