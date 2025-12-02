Partidos y movimientos de izquierda oficializaron el arranque del Frente Amplio

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero fue el invitado especial en el Encuentro nacional de fuerzas progresistas, un acto que marcó el inicio de la conformación del Frente Amplio, es decir, la coalición de izquierda que tendría su consulta para escoger candidato presidencial el 8 de marzo.

Zapatero dio su mensaje reivindicando la labor del Gobierno nacional, alabó a Ernesto Samper y mencionó con cercanía a la senadora María José Pizarro, quien participó en su calidad de jefa de debate de Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico que no se presentó al evento.

Zapatero no dudó en augurar a los sectores afines al Gobierno “la victoria electoral del próximo año” y confesó estar “esperanzado en este Frente Amplio". Y como aliado de Petro internacionalmente lo felicitó por su posición frente al conflicto en el medio oriente.

Me siento muy reconfortado de ver como Colombia y su presidente han sido un referente sobre la barbarie que se estaba viviendo en Gaza Aseveró el exjefe de gobierno español.

Al encuentro también asistieron Roy Barreras, Camilo Romero, Clara López, Luis Carlos Leal, Eduardo Montealegre, Wilson Arias, Esmeralda Hernández, entre otras figuras.



La mayoría dieron discursos de conceptos y anhelos de cómo debe ser Colombia, hasta que subió a la tarima Roy Barreras con un claro tono de campaña, con su acostumbrado estilo que matiza los problemas del país con reflexiones, hablando de cifras de madres cabezas de familia, excluidos, entre otros puntos.

Ernesto Samper aprovechó el escenario para informar que su Movimiento del Poder Popular se une al Frente Amplio y recordar que no tiene cabida en el Partido Liberal. "Nos enfrentamos a una corriente republicana, conservadora, en la cual ya no hay espacio para nosotros, por eso hace algunos meses protocolicé la salida del Movimiento del Poder Popular de lo que queda del Partido Liberal en manos del presidente Gaviria, que ahora está haciendo pactos demoníacos". Eso lo dijo para reprochar el apoyo de liberales a precandidatos de derecha que están lejos del petrismo.



La consulta

Barreras invitó a participar a todos los candidatos de izquierda que se quieran unir en el Frente Amplio y eso le sirvió para lanzar dardos al Consejo Nacional Electoral, al explicar que el modelo de elección de los magistrados permite que sean de partidos políticos y por ende sea un órgano político, “revestido de juridicidad”. Así pidió que se aclare la situación jurídica, frente a si Iván Cepeda pueda participar o no en la consulta de marzo, a pesar de que ya participó en la elección del Pacto Histórico.