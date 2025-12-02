Camilo Romero sobre consulta de frente amplio: “Es una necesidad impostergable”

El precandidato presidencial Camilo Romero insistió este martes en Mañanas Blu 10:30 AM en que la consulta de marzo para definir un eventual frente amplio de sectores alternativos no solo es conveniente, sino obligatoria en el actual contexto electoral. “Para mí, se convierte en una necesidad impostergable la consulta de marzo”, afirmó, al señalar que este mecanismo permitirá medir con claridad las fuerzas políticas que buscan consolidar una propuesta de cambio para 2026.

Romero explicó que la más reciente encuesta revela “una izquierda consolidada”, lo cual considera positivo, pero insuficiente para lograr una victoria nacional. “Está bien que se junte y se una, pero con eso no se gana”, advirtió. A su juicio, el camino hacia una mayoría electoral requiere ordenar las candidaturas, fortalecer un proyecto legislativo y darle al país una señal clara de articulación. Por eso, reiteró que “las elecciones de consulta son un paso necesario en la estrategia política de victoria”.

El exgobernador de Nariño aseguró que la consulta de marzo debe entenderse como parte natural del calendario electoral y no como un procedimiento opcional. “Hace parte de la estrategia política de cada sector para poder lograr las mayorías en el país”, dijo, al subrayar que el proceso permitirá definir liderazgos, alianzas y responsabilidades entre las fuerzas que buscan un proyecto común.

Respecto a los nombres que podrían participar, Romero confirmó que “Clara López también haría parte de la consulta”, mientras que Carlos Caicedo, por ahora, no estaría incluido. En cuanto al senador Iván Cepeda, señaló que hay confianza en que se sume al mecanismo una vez inscriba formalmente su candidatura. “He hablado dos veces con Iván Cepeda… la tarea es la construcción de ese frente amplio”, relató.



Finalmente, Romero sostuvo que el panorama político muestra sectores cada vez más definidos y que el bloque alternativo debe hablarle también al centro. Considera que los liderazgos de esa franja “ya están consolidados en una manera de actuar” que dificulta encuentros. “La gente de centro tendrá que decidir cuál de los dos caminos tomar”, afirmó, al destacar que figuras como Sergio Fajardo y Claudia López “están cada vez más alejadas” y no parecen dispuestas a unirse en un mismo proyecto.