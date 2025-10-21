Soy Porque Somos, de Francia Márquez, anuncia adhesión al Frente Amplio

Soy Porque Somos, el movimiento que lidera la vicepresidenta Francia Márquez, anunciará hoy a las 2 de la tarde en el barrio La Soledad, su adhesión al Frente Amplio.

Sus dirigentes oficializarán esta decisión en un evento en el que estará presente el exembajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, quien lanzó su candidatura ayer con su partido Fuerza de la Paz.

Cabe mencionar que en marzo de este año la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la personería jurídica de Soy Porque Somos, argumentando que el movimiento no participó en las elecciones al Congreso de la República del 13 de marzo de 2022, ya que no inscribió candidatos. Esto le impedía asociarse con otras agrupaciones que sí contaban con personería jurídica, lo que significa que no puede otorgar avales.

Vicepresidenta Francia Márquez Foto: Presidencia

Con esta decisión, aunque la vicepresidenta no puede participar en política, su capital político le apuesta a esta iniciativa que busca promover un candidato único de cara a las elecciones de 2026, con el objetivo de unificar a la izquierda y a otros sectores políticos.



Roy Barreras participaría de la consulta de este frente en marzo, para medirse con otros aspirantes de la izquierda, entre ellos el del presidente Gustavo Petro. Aunque el exembajador no confirmó su participación, señaló que su intención es representar a varios sectores.