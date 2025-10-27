En vivo
Partido Liberal cierran la puerta a entrar en el Frente Amplio del presidente Petro

Uno de los puntos que aparta a los liberales de esta coalición es la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente hecha por el presidente Petro.

Foto: AFP y partido Liberal
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

Luego de los resultados de la consulta popular del Pacto Histórico, en la que se recogieron más de 2,7 millones de votos, desde los sectores que integran el oficialismo y el mismo presidente Gustavo Petro hicieron un llamado para que el Partido Liberal se uniera al Frente Amplio de izquierda y centroizquierda, que tendrá su consulta interpartidista en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

Sin embargo, desde el Partido Liberal ya declinaron la invitación hecha por el primer mandatario y por el precandidato presidencial Roy Barreras. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el senador y también precandidato liberal, Mauricio Gómez Amín, anunció la decisión de su colectividad.

Foto: AFP

“Un mensaje claro y contundente para ellos: el Partido Liberal Colombiano no será parte de un Frente Amplio que lo que busca es perpetuar un gobierno que ha destruido la salud, la educación, la política de vivienda, pero sobre todo la seguridad del país, que hoy está en manos de bandidos y criminales que afectan la calidad de vida de nuestra gente”, señaló Gómez Amín.

Uno de los puntos que también aparta a los liberales de esta coalición es la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente hecha por el presidente Petro, cuyo proyecto de ley de convocatoria fue presentado la semana pasada por el saliente ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

“No seremos nosotros los sepultureros de la Constitución de 1991, que es lo que ellos buscan a través de una asamblea nacional constituyente, buscando más inestabilidad política para nuestro país. Al contrario, seguiremos trabajando por la unidad con los partidos políticos, con los independientes y con sectores de la sociedad que busquen tres cosas: blindar nuestra Constitución de 1991, garantizar la libertad de prensa en nuestro país y el fortalecimiento de nuestras regiones a través de más presupuesto, para que la gente en Colombia pueda vivir mejor”, concluyó el senador Gómez.

