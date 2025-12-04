Grave accidente de Ferrari en La Calera: 4 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 4 de diciembre de 2025:



Un grave accidente de tránsito se registró en la vía La Calera - Sopó , donde un vehículo de alta gama perdió el control por presunto exceso de velocidad y colisionó con varios motociclistas y un ciclista.

En San Victorino, en Bogotá, se presenta una protesta de comerciantes por los operativos del gobierno por el uso del espacio público y venta de pólvora.

En lo corrido del mes de diciembre, se han registrado más de 50 personas quemadas por pólvora, entre ellas, 7 menores de edad.

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) informó que la aerolínea colombiana Satena también suspendió sus operaciones desde y hacia Venezuela.

Hoy inició una nueva fase de negociaciones con las disidencias con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, una de las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc.

