Habla padre de joven asesinado en intento de robo: “Eso de que déjese robar son pendejadas”

La muerte de Jean Claude Bossard, un joven de 29 años asesinado en un atraco en el norte de Bogotá, volvió a encender todas las alarmas sobre la inseguridad en la ciudad. Aunque los vecinos del sector ya habían alertado varias veces sobre la presencia de la llamada banda de la moto naranja, las autoridades no lograron frenar su actuación.

El crimen ocurrió el martes, pero fue este miércoles 3 de diciembre, durante una entrevista en Mañanas Blu, cuando el padre de la víctima dejó una de las reflexiones más duras y dolorosas del día.

“Eso de que déjese robar son pendejadas. A nosotros no nos deben robar en ninguna parte de la calle. Eso no se puede tolerar”, afirmó don Bossard, visiblemente afectado. Sus palabras se convirtieron en la síntesis de la frustración ciudadana frente a una banda que, según denuncias de los mismos vecinos, llevaba al menos tres semanas operando sin que hubiera una intervención efectiva.

Galán había alertado a la Policía por la moto naranja

La historia tiene antecedentes claros. Según contaron en Mañanas Blu, el alcalde Carlos Fernando Galán había recibido hace 18 días la fotografía de la moto naranja señalada por los habitantes del sector de Santa Paula. La imagen fue enviada a la Secretaría de Seguridad y esta, a su vez, a la Policía, que respondió anunciando un refuerzo operativo.

Sin embargo, el refuerzo no frenó a los delincuentes. La misma moto ya había aparecido en dos hechos anteriores: un atraco con arma blanca y otro enfrentamiento registrado en noviembre. Incluso, los vecinos tenían carteles con la placa ZSO96, tratando de identificar a los sospechosos.

Aun así, Jean Claude Bossard fue asesinado el martes en la avenida 19 con calle 108 cuando dos hombres intentaron robarle su maleta y su celular. El joven forcejeó, cayó uno de los agresores y el otro le disparó sin dudar. Uno de ellos, según confirmó Blu Radio, es un menor de 16 años.



“No he tenido ningún contacto con la Policía”: señaló el padre de Jean Claude

En la entrevista, el padre de Jean Claude Bossard también denunció la falta de acompañamiento institucional: “El único contacto que tuve con alguien de la Policía fue cuando fueron a recoger el cadáver. Nada más”. Su llamado final fue directo: “Hay que darle dientes a la Policía para que saque los dientes cuando debe sacarlos”.

La ciudad, entre el dolor y la indignación, vuelve a preguntarse cómo evitar que el próximo aviso ciudadano, una vez más, llegue demasiado tarde.