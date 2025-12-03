En vivo
Habla padre de joven asesinado en intento de robo: "Eso de que déjese robar son pendejadas"

Habla padre de joven asesinado en intento de robo: “Eso de que déjese robar son pendejadas”

El joven de 29 años, Jean Claude Bossard, caminaba tranquilamente por el norte de la ciudad cuando fue interceptado por delincuentes que se movilizaban en una motocicleta para robarlo.

