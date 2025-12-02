En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / ¿Asesinato de estudiante se pudo haber evitado? Galán dice que Policía "tenía esa moto en el radar"

¿Asesinato de estudiante se pudo haber evitado? Galán dice que Policía "tenía esa moto en el radar"

Un policía que estaba cerca del lugar abatió al conductor de la motocicleta e hirió al otro delincuente. El estudiante iba a cumplir 30 años de edad este viernes, 5 de diciembre.

Galán reacciona a asesinato de joven estudiante por robarlo en norte de Bogotá
Galán reacciona a asesinato de joven estudiante por robarlo en norte de Bogotá
Fotos: suministradas y @CarlosFGalan
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad