¿Asesinato de estudiante se pudo haber evitado? Galán dice que Policía "tenía esa moto en el radar"

El asesinato del joven universitario Jean Claude Bossard, ocurrido este 2 de diciembre en el norte de Bogotá, continúa generando conmoción y preguntas sobre la seguridad en la capital del país. El estudiante de Administración de Empresas, de 29 años, fue abordado por dos delincuentes que intentaron robarle una cadena a la altura de la calle 114 con carrera 19. Al oponer resistencia, uno de los ladrones le disparó dos veces, causándole la muerte en el lugar.

Ante lo ocurrido, que ha generado el rechazo de la ciudadanía, el alcalde Carlos Fernando Galán expresó su solidaridad con la familia del joven estudiante, pero también informó que la Policía ya tenía "en el radar" a la moto que estuvo implicada en este repudiable crimen.

De hecho, Galán reveló que desde hace 15 días la ciudadanía había denunciado la presencia de una moto naranja sospechosa en ese mismo sector.

“La Policía ya tenía esa moto en el radar por un hecho ocurrido el 10 de noviembre pasado, en el que hubo un enfrentamiento con delincuentes que se movilizaban en un vehículo de esas características”, afirmó.



Pese a las alertas y los operativos de búsqueda, las autoridades no lograron interceptar a los responsables antes de que cometieran el homicidio contra Jean Claude Bossard.

“Desafortunadamente, no fue posible capturarlos y hoy un ciudadano es asesinado en estos hechos”, dijo Galán, quien reiteró que los ladrones atacaron a Bossard cuando este se resistió al hurto, lo que desencadenó el forcejeo y los disparos que acabaron con su vida.

Finalmente, el mandatario local hizo un llamado urgente a fortalecer la prevención y no limitarse a reaccionar después de los hechos.

"Estos hechos son un campanazo para todos, para la Policía y para nosotros. No podemos seguir reaccionando. No nos puede seguir pasando que, a pesar de las alertas, los delincuentes sigan o puedan seguir cometiendo crímenes en nuestra ciudad", concluyó.