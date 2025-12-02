Se conoce video cuando delincuentes asesinaron a estudiante por robarlo en Bogotá

En la tarde de este martes, 2 de diciembre, dos delincuentes intentaron hurtarle una cadena a un joven estudiante de Administración de Empresas en el norte de Bogotá, pero, al oponer resistencia, uno de los ladrones decidió dispararle en dos ocasiones, acabando con su vida.

Blu Radio conoció el video en que se observa cómo los delincuentes asesinan a Jean Claude Bossard, estudiante universitario de 29 años de edad, cuando intentaron robarlo a la altura de la calle 114 con carrera 19.

Segundos antes de la tragedia, se ve el forcejeo entre la víctima y el delincuente por la cadena, mientras un hombre que conducía una motocicleta permanece cerca de ellos para emprender la huida. Jean Claude queda tendido en el suelo y el ladrón comienza a correr para subirse a la moto.

Vale recordar que, un policía que estaba en el sector intervino al accionar su arma de dotación contra los delincuentes; uno de los asaltantes fue abatido y otro resultó herido, siendo trasladado a un centro asistencial, donde fue capturado para que afronte cargos por lo sucedido.



Tiroteo en el norte de Bogotá Fotos: captura de videos

En diálogo con Blu Radio, el comandante general de la Policía de Bogotá, brigadier Giovanni Cristancho Zambrano, explicó detalles de lo sucedido, enfatizando que la víctima se encontraba caminando por esta zona de la capital cuando fue interceptado por los delincuentes.

"Desafortunadamente se presenta un hecho en el cual pierde la vida un transeúnte, un joven de 29 años, estudiante de décimo semestre de Administración de Empresas. Él se encontraba caminando de norte a sur por la avenida 19 y, a la altura de la calle 108, estos delincuentes intentan hurtarle la cadena. La víctima opone resistencia y la reacción del delincuente fue disparar indiscriminadamente dos veces, hiriéndolo en el pecho. Los delincuentes intentan huir, pero los policías reaccionan y se enfrentan a ellos: uno es abatido y el otro es capturado", detalló el general de la Policía de Bogotá.

