Las últimas palabras de estudiante minutos antes de ser asesinado en intento de robo en Bogotá

La conmoción volvió a sacudir a los habitantes del norte de Bogotá tras el asesinato de Jean Claude Bossard, un joven de 29 años que perdió la vida en un atraco a plena luz del día en la localidad de Usaquén.

El caso, ocurrido el pasado 2 de diciembre, puso nuevamente en el ojo del huracán las reiteradas denuncias de residentes que desde hace meses advertían sobre los constantes robos cometidos por la llamada banda de la moto naranja.

Bossard, estudiante de noveno semestre y administrador de empresas, caminaba por una zona residencial cuando dos hombres en motocicleta lo interceptaron con el propósito de despojarlo de sus pertenencias.

Según las primeras versiones entregadas por las autoridades, los asaltantes intentaron arrancarle una cadena que llevaba en el cuello. En medio del forcejeo, uno de los delincuentes accionó un arma de fuego y le disparó directamente en el pecho, causándole la muerte de manera inmediata.



Las últimas palabras de Jean Claude Bossard

Minutos antes del ataque, el joven había publicado un video en su cuenta de Instagram, sin imaginar que ese registro se convertiría en testimonio de sus últimas palabras.

En las imágenes, grabadas en modo selfie mientras caminaba por una calle cercana al lugar donde sería atacado, Bossard reflexionaba sobre la manera en que, según él, algunos confunden la decencia con ingenuidad.

“Tiro un facto y me voy. Aquí en Colombia es impresionante cómo la gente confunde ser decente con ser culo de hueva. O sea, la gente quiere aprovecharse de ti porque eres decente, no entiendo”, expresó con un tono de frustración.



Tras el disparo, los dos atacantes intentaron huir, pero un uniformado que patrullaba la zona reaccionó de inmediato. El policía abrió fuego para evitar la fuga y logró abatir a uno de los señalados ladrones. El otro resultó herido y fue trasladado a un centro médico, donde permanece bajo custodia. Deberá responder por homicidio y tentativa de hurto.

En redes sociales circulan videos que captaron el forcejeo entre Bossard y uno de los criminales, segundos antes del fatal disparo.

Bossard, quien habría cumplido 30 años el pasado 5 de diciembre y tenía doble nacionalidad colombiana y francesa, se convirtió en una víctima más de la violencia que preocupa cada vez más a los bogotanos.