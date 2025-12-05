En vivo
Niño de tres años bate récord como el ajedrecista más joven del mundo: histórico puntaje

Niño de tres años bate récord como el ajedrecista más joven del mundo: histórico puntaje

El niño logró ingresar a la clasificación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), tras obtener este viernes su primera valoración oficial en torneos homologados.

Sarwagya Singh Kushwaha, récord como el ajedrecista más joven del mundo
Sarwagya Singh Kushwaha, récord como el ajedrecista más joven del mundo
Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de dic, 2025

