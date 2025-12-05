Niño de tres años bate récord como el ajedrecista más joven del mundo: histórico puntaje

El niño indio Sarwagya Singh Kushwaha, de apenas tres años, se convirtió en el ajedrecista más joven del mundo en ingresar a la clasificación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), tras obtener este viernes su primera valoración oficial en torneos homologados.

Con tres años, siete meses y 20 días, el pequeño alcanzó un puntaje inicial de 1.572 unidades en la modalidad rápida, luego de derrotar a varios jugadores ya ranqueados en recientes competiciones disputadas en la India.

Hasta ahora, el récord pertenecía a otro niño indio, Anish Sarkar, quien lo había establecido en noviembre de 2024 con tres años, ocho meses y 19 días, en medio de una sucesión de marcas de precocidad en el país asiático.

El padre del menor, Siddharth Singh Kushwaha, expresó la satisfacción de la familia por el logro. “Es un enorme orgullo y un honor para nosotros que nuestro hijo se haya convertido en el ajedrecista más joven del mundo en obtener una clasificación de la FIDE”, declaró al canal indio ETV Bharat. “Queremos que llegue a ser gran maestro”.



Congratulations to Sarvagya Singh Kushwaha 🇮🇳 for becoming the World's Youngest Fide Rapid Rated Player!



Sarvagya was born in 2022 😳

He creates history by becoming a FIDE rated player at “3 years, 7 months and 20 days”😍

Incredible! 🙌🏻 pic.twitter.com/VqS49Au3uK — Rakesh Kulkarni (@itherocky) December 1, 2025

Según contó la familia, el niño comenzó a familiarizarse con el ajedrez como una estrategia para disminuir el tiempo que pasaba frente a las pantallas.

La clasificación de la FIDE es el sistema internacional que determina el nivel de los jugadores a partir de sus resultados en torneos oficiales. El título de gran maestro es el mayor reconocimiento del ajedrez profesional y está reservado a una reducida élite mundial.

Publicidad

El caso de Sarwagya se suma al creciente grupo de talentos que consolidan a la India como una de las potencias emergentes del ajedrez, con referentes históricos como Viswanathan Anand y una nueva generación de prodigios en ascenso.

En noviembre, el país también fue sede de la Copa Mundial de la FIDE, disputada durante casi un mes con más de 200 jugadores de élite, y que terminó con el triunfo del uzbeko Javokhir Sindarov, vencedor en la final ante el chino Wei Yi.

