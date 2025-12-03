Hombre grabó a su esposa con el amante afuera de su propia casa: video es viral

Un nuevo caso de infidelidad ha causado revuelo en redes sociales, luego de que un hombre compartiera un video en el que descubre a su esposa junto a su presunto amante, estacionados en una camioneta justo afuera de su propia casa. Las imágenes, difundidas ampliamente en plataformas como TikTok y X, muestran el momento exacto en que el esposo confirma la traición mientras habla por teléfono con ella.

El hombre, que grababa desde la ventana de su hogar, llamó a su esposa para preguntarle dónde estaba. Durante la conversación, la mujer insistió en que iba “caminando hacia la casa”, pero la realidad era muy distinta: se encontraba dentro de un vehículo en compañía de otro hombre, con quien intercambiaba caricias y besos.

Mientras filmaba la escena, el esposo mantuvo la llamada telefónica. En el video se escucha cuando él le pregunta: “¿Llegando a dónde, amor? Vienes caminando… ¿con quién estás?”, a lo que ella responde repetidamente que está sola. El hombre, desconcertado pero ya consciente de lo que veía frente a sus ojos, le pide incluso que le envíe una foto para comprobar por dónde viene.

“Panameña”:

Porque le dijo al novio que volvía caminando y estaba en el auto de un tipo chapando pic.twitter.com/j3TYonoggw — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) December 1, 2025

La escena entre lo que la mujer decía y lo que realmente ocurría dentro de la camioneta, lo que generó una ola de comentarios en redes.



“Yo le tiraría agua jajajajaja”, “kajaja así es que les gustan a estos”, “Volvía caminando pero directo a la falta de respeto”, “Si así es caminando, imagina corriendo”, son algunas de las reacciones que dejó el video. Hasta el momento, no se conoce si el video fue actuado.