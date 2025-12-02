Video: mujer huyó por la ventana de edificio para no ser descubierta por la esposa de su amante

En redes sociales se hacen virales a diario todo tipo de historias, especialmente aquellas relacionadas con infidelidades y las insólitas maneras en que son descubiertas. Esta vez, un video que circula masivamente muestra a una joven trepando por la fachada de un edificio para evitar ser sorprendida por la esposa del hombre con el que, aparentemente, estaba.

Las imágenes, grabadas por un vecino desde el edificio de enfrente, muestran el momento de tensión en el que la mujer sale por una ventana y queda suspendida en el muro exterior, aferrándose a las cornisas en un intento desesperado por escapar. Mientras ella se desliza hacia un costado en busca de una salida, un hombre, presuntamente su amante, intenta sostenerla desde el interior, aunque desaparece de escena pocos segundos después.

Durante más de un minuto, el testigo que grabó el video no puede contener su angustia ante la posibilidad de que la mujer cayera al vacío. Sin embargo, la joven continúa avanzando con cautela hasta llegar a otro apartamento, donde una persona la ayuda a ingresar sana y salva.

Aunque no se conoce con exactitud dónde ni cuándo ocurrió el incidente, el clip ha generado todo tipo de reacciones en las plataformas digitales, acumulando millones de reproducciones y desencadenando una ola de comentarios.



“Se dice que ahora es amante del señor que la rescató jaja”, “No te sirvió de nada, ya estás en todas las redes sociales”, “No es más fácil buscar uno que no tenga mujer”, “El que la rescató también tuvo su momento”, “Qué necesidad de arriesgar por alguien que no vale la pena”, escribieron algunos internautas al ver la escena.