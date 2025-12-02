En vivo
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Video: mujer huyó por la ventana de edificio para no ser descubierta por la esposa de su amante

Las imágenes, grabadas por un vecino desde el edificio de enfrente, muestran el momento de tensión en el que la mujer sale por una ventana y queda suspendida en el muro exterior.

Foto. captura video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

