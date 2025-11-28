En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Asesinato coronel
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Descubrió a su esposo siendo infiel con otro hombre y en su propia casa: grabó todo

Descubrió a su esposo siendo infiel con otro hombre y en su propia casa: grabó todo

La mujer inicia la grabación justo después de ingresar a una de las habitaciones, donde afirma haber encontrado a su pareja acompañado de otro hombre.

Publicidad

Publicidad

Publicidad