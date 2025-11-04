Le dejaron el carro lleno de grafitis a supuesto infiel en Villavicencio: venganza es viral

Un insólito caso de venganza por una infidelidad se volvió viral en redes sociales tras difundirse las imágenes de un Audi blanco completamente cubierto de grafitis en Villavicencio, Meta. El vehículo, que circulaba por las calles de la ciudad, fue pintado con aerosol negro con frases como “Perro”, “Infiel”, “Cachón” y “¿Y con mi mejor amiga?”, además de varios dibujos y mensajes cargados de despecho.

El video del carro, compartido en plataformas como X y TikTok, muestra el momento en que el carro llega a un taller automotriz, mientras varias personas graban y comentan entre risas lo ocurrido. Según la descripción de la publicación original, los grafitis también incluían frases como “picha corta”, lo que desató una ola de comentarios humorísticos y especulaciones sobre el origen del conflicto.

“Con la mejor amiga, jajajaja, mujer dolida”, “Eso pasa cuando se creen galanes”, o “Campaña publicitaria o venganza real, igual me hizo el día”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

#VIRAL. En Villavicencio, un video mostró la llegada de un carro cubierto con graffitis como “picha corta” e “infiel”, desatando risas y sospechas de venganza amorosa. El clip grabado en un taller automotriz se volvió tendencia en redes sociales por su toque de humor y polémica. pic.twitter.com/ocCivxva5B — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 3, 2025

Aunque no se ha conocido la versión del dueño del vehículo ni si existe una denuncia formal por los daños, las imágenes se propagaron rápidamente, convirtiendo el episodio en tendencia nacional. Algunos internautas incluso han sugerido que podría tratarse de una estrategia de marketing, aunque esta teoría no ha sido confirmada.

