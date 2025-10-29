Joven descubrió que su novio le era infiel y destrozó su apartamento: expuso todo en redes

Una historia de infidelidad y venganza se volvió viral en TikTok, luego de que una joven identificada como Miel relatara cómo descubrió que su novio le era infiel y decidió cobrarle de una forma tan creativa como caótica: llenando su apartamento de glitter y tierra.

El caso fue difundido por la creadora de contenido @brendamalvadosyasocia2, quien narró los detalles de la experiencia de Miel, que comenzó con una relación marcada por una gran diferencia de edad: ella tenía 15 años cuando comenzó a salir con un hombre de 25 años. Con el tiempo, la joven reconoció que ese vínculo correspondía a un caso de grooming.

Según su relato, el descubrimiento de la infidelidad ocurrió por un detalle insignificante: una caja de chocolates afrodisíacos. “Esa caja traía seis y faltaba uno. Conmigo no habíamos usado ninguno de esa nueva caja, así que supe que había otra persona”, contó.

Decidida a confirmar sus sospechas, Miel revisó el teléfono de su novio. Aunque no encontró mensajes comprometedores, halló en su correo registros de cuentas en aplicaciones de citas como Tinder y Bumble. “Estaba en todos lados donde no debería, porque andaba conmigo”, relató.



Pero lo más sorprendente, según dijo, fue descubrir que su pareja no solo era infiel, sino que además no tenía éxito en sus conquistas: “Aparte de infiel y groomer, era migajero, qué vergüenza”.

Tras reunir todas las pruebas, Miel imprimió los mensajes y fotografías y las pegó por todo el apartamento de su ex. Luego, tomó dos bolsas de glitter y las esparció en cada rincón del lugar, incluso dentro del ventilador, para que al encenderlo, las partículas invadieran el espacio. “Quería que meses después, cuando viera una partícula de glitter, se acordara de mí”, afirmó.

Cuando el glitter se le acabó, usó tierra para completar su particular venganza. “Le puse en la secadora porque ya no tenía más glitter. Le dejé claro que lo dejaba por infiel y que no me olvidaría tan fácil”, explicó.

Aunque reconoció que su ex la tildó de “loca” y que él difundió su versión de los hechos entre sus conocidos, Miel aseguró que no se arrepiente. “Probablemente sí estuve loca, pero él me provocó. Me quedé muy a gusto con lo que hice y no me arrepiento de nada”, concluyó.