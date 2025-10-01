Influencer revela la insólita forma en que descubrió que su esposo pastor era infiel

La reconocida influencer Jen Hatmaker sorprendió a sus seguidores al contar la inesperada manera en que descubrió que su esposo, el pastor Brandon Hatmaker, le era infiel tras 26 años de matrimonio. Su revelación, plasmada en el libro Awake y compartida en una entrevista con el New York Post, ha generado amplio interés por el giro dramático que tomó su vida familiar.

Jen relató que el episodio que marcó el inicio del fin ocurrió el 11 de julio de 2020, a las 2:30 de la madrugada. Esa noche, se despertó al escuchar a Brandon susurrar: “No puedo dejarte”, mientras olía a alcohol. “En ese instante supe que algo no estaba bien; sentí que mi vida cambiaba para siempre”, recordó.

Pasó cuatro horas revisando la computadora de su esposo en busca de pistas. Aunque en su libro no ofrece detalles explícitos, confirmó que el romance llevaba tiempo en curso. Lo más devastador para ella fue descubrir que mientras creía que trabajaban en terapia de pareja para salvar su relación, a partir de abril de 2020, su esposo ya no estaba dispuesto a intentarlo.

“Pensé que estábamos trabajando a fondo para reparar la situación. Habíamos reconectado sexualmente… y entonces, en el amargo final, pensé que lo estábamos intentando, pero en realidad no”, contó.



Jen contó que las señales de alerta siempre estuvieron allí: ausencias frecuentes, explicaciones poco claras y el celular de Brandon, que nunca salía de su mano ni de su vista. Tras el descubrimiento, Brandon le confesó que no deseaba continuar con el matrimonio: “Me dijo claramente que ‘para intentarlo se necesitan ciertos sentimientos’, pero ya no los hay y no volverán”. Un año después, él se comprometió con otra mujer.

Jen Hatmaker Foto: redes sociales

Hatmaker reveló que su exesposo hizo costosos regalos a su amante, lo que generó problemas financieros para la familia. “Hasta cierto punto, casi me desvinculé. Estaba totalmente fuera del alcance de lo que jamás hubiera considerado posible para nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra historia”, dijo.

Jen y Brandon se casaron cuando ella tenía 19 años y juntos fundaron la iglesia Austin New Church, construyendo una familia con cinco hijos. Tras la ruptura, Jen enfrentó depresión y ansiedad mientras criaba sola a sus hijos durante la pandemia, lidiando además con el impacto económico.

“Fue tan impactante y deslumbrante, que casi no pude procesarlo. Ni siquiera pude llorar”, confesó. Pese al sufrimiento, asegura que la experiencia le dejó valiosas lecciones sobre resiliencia y autoafirmación: “Y eso, creo, es lo que hace que esta historia sea importante”.