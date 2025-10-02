Video: joven descubrió que novio le era infiel con su mejor amiga y expuso todo

Las redes sociales se han convertido en el escenario donde se conocen impactantes historias de infidelidad, y esta vez un video viral en TikTok dejó atónitos a los usuarios: una joven descubrió la presunta infidelidad de su novio con su mejor amiga y decidió encararlos frente a la cámara.

El caso fue compartido en la cuenta @kp.dassy_1, donde se observa el momento en que la mujer, visiblemente alterada, enfrenta a la pareja en una habitación. “Mira cómo este hijo de p** dijo que se acostó con la Ani*”, se le escucha decir mientras señala a ambos. En el video, la joven reprocha a su amiga: “Tanto que la defendías… y ahora se hace la víctima”.

A medida que la discusión subía de tono, la presunta amiga comenzó a recoger sus cosas en silencio mientras la autora del video insistía en que ambos la habían traicionado. La escena, cargada de tensión, terminó volviéndose tendencia en distintas plataformas.

En otro clip, la joven explicó cómo se enteró de todo: aseguró que su ahora exmejor amiga mantenía un compromiso con otro hombre en el extranjero, con planes de boda en cuestión de días, pero aun así habría iniciado una relación con su novio.



La afectada relató que todo comenzó cuando notó actitudes extrañas en su pareja y encontró notificaciones sospechosas en su teléfono. A partir de ese momento, decidió investigar con la ayuda de otra amiga cercana y reunió indicios que la llevaron a confrontarlos.

“Cuando lo encaré, discutimos como siempre. Me fui a llorar al segundo piso y ellas subieron a consolarme… pero después confirmé que se estaban escribiendo a mis espaldas”, narró en un extenso ‘story time’ que publicó más tarde.

La joven añadió que el enfrentamiento fue tan tenso que sus propios padres intervinieron, mientras varios amigos presenciaron y respaldaron su decisión de revelar el engaño.