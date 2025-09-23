Menor de edad asesinó a joven de 20 años: vio cómo le eran infiel

Nuevamente Bogotá volvió a ser manchada por una tragedia en la que se vieron involucrados menores de edad. El lamentable hecho ocurrió en la noche del lunes 22 de septiembre en el barrio La María, en la localidad de San Cristóbal.

Un menor de 16 años habría acabado con la vida de un joven de tan solo 20 años en medio de una escena de celos, la cual no logró controlar y terminó desencadenando el atroz acto.

La víctima, identificada como Joseph David Zapata, estaba en compañía de una joven que, según se conoció, recientemente había entablado una relación con el menor de edad. Sin embargo, esta historia de amor derivó en un desenlace fatal.

Al parecer, Zapata había acordado encontrarse con la joven en la carrera 2 con calle 8 sur, lugar donde compartieron durante un tiempo. Lo que no sabían era que el menor los estaba observando, y al ver a su pareja con otro hombre, los celos salieron a flote.



El adolescente, cegado por la ira, sacó un puñal y atacó a Zapata, causándole una herida en el pecho que resultó mortal.

Persona celosa / Celos Foto: Captura de pantalla

El agresor fue capturado en flagrancia, mientras el CTI de la Fiscalía asumió rápidamente la investigación y realizó el levantamiento del cuerpo. Por su parte, las autoridades brindaron acompañamiento psicológico a la joven, quien presenció la tragedia.



Homicidios en Bogotá: panorama preocupante

Hasta ahora, en 2025, Bogotá ha mostrado una leve mejora en materia de homicidios, aunque persisten retos significativos. En abril, la ciudad registró una reducción del 13 % frente al mismo mes de 2024, según reveló la Alcaldía de Bogotá.

Publicidad

No obstante, los datos del primer semestre muestran que los homicidios no descienden de manera sostenida, y la modalidad de sicariato sigue en aumento. A la fecha ya se reportan 521 homicidios, de los cuales 156 habrían sido por encargo.

Además, en un periodo de cinco meses —entre septiembre de 2024 y enero de 2025— Bogotá sumó 563 homicidios, concentrados principalmente en 10 localidades de la ciudad.

Ante este panorama, las autoridades han planteado metas ambiciosas, como reducir la tasa a 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, los recientes casos que involucran a menores de edad reflejan que el fenómeno de la violencia en la capital tiene múltiples causas que requieren atención integral.

