Asamblea Constituyente
Aeropuerto El Dorado
Trump contra Petro
Álvaro Leyva

Descubrió que su novio le era infiel y se vengó de manera insólita: video es viral

La mujer llegó al lugar donde estaba el vehículo de su pareja, un carro blanco, y comenzó a pintarlo con frases ofensivas y acusaciones de infidelidad.

Foto: captura redes
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

En redes sociales se viralizó un video que ha causado toda clase de comentarios y reacciones, luego de que una mujer decidiera vengarse de su pareja tras descubrir una supuesta infidelidad. El hecho ocurrió en un parqueadero de Daule, Ecuador, y rápidamente se convirtió en tendencia por la forma en que la protagonista decidió expresar su enojo.

Según se observa en las imágenes, la mujer llegó al lugar donde estaba el vehículo de su pareja, un carro blanco, y comenzó a pintarlo con frases ofensivas y acusaciones de infidelidad. Entre las palabras más visibles en la carrocería se leía: “Perro, infiel”.

El hecho fue grabado por testigos que se encontraban en el sitio y más tarde se difundió en redes sociales, donde también se compartieron imágenes del automóvil circulando por las calles con las pintadas aún visibles. De acuerdo con quienes presenciaron el momento, el hombre se encontraba compartiendo con otras personas en el lugar mientras su pareja ejecutaba la insólita venganza.

El video no tardó en viralizarse, acumulando cientos de reproducciones y comentarios en plataformas como TikTok y X (antes Twitter). Muchos usuarios tomaron partido, algunos apoyando la reacción de la mujer y otros cuestionando su método.

Entre los comentarios se leen mensajes como: “Eso se borra volviendo a pintar, los cachos no se borran”, “O sea, ¿el que grabó ya sabía el libreto? Estaba media hora antes de que llegara la chica”, “Le faltaron los vidrios”, “Usen el karma, confíen y verán lo bonito que se les cobra la vida”, y “Espero que el vehículo esté asegurado… las coberturas incluyen vandalismo”.

