Mujer es sorprendida siendo infiel y terminó agrediendo a su pareja: quedó en video

En redes sociales se hacen virales todo tipo de contenidos, y entre ellos, los que más llaman la atención son los relacionados con infidelidades que, en muchas ocasiones, quedan registradas en video.

En esta ocasión, se difundió la grabación de un hombre que descubrió que su novia le estaba siendo infiel y mantenía una aventura con otro sujeto. La mujer, que aparentemente se encontraba en estado de ebriedad, perdió el control luego de que su pareja le reclamara por la situación.

El hecho se habría registrado en el malecón de Veracruz, México, donde la mujer fue sorprendida caminando con otro hombre. Al ser confrontada por su novio, reaccionó de manera violenta y comenzó a golpearlo.

En el video se observa cómo la mujer agrede a su pareja en el rostro, al parecer para defender al que sería su amante, de camiseta negra.



“¡Le cachan que anda de infiel y todavía se indigna! Mujer en estado de ebriedad sale de cita con un hombre, es encarada por su verdadero novio y responde repartiendo golpes a diestra y siniestra”, dice la descripción de la publicación realizada en X (antes Twitter).

📺 Sigue informado con Carlos Jiménez (@c4jimenez) en #C4EnAlerta pic.twitter.com/bVo86ZNkRt — @telediario (@telediario) November 5, 2025

El video no tardó en hacerse viral y ya acumula cientos de reproducciones, además de todo tipo de comentarios de usuarios sorprendidos por la reacción de la mujer, quien defendió a su propio amante.