Padre descubre infidelidad de su hija casada y desata su furia contra el amante: terminó en tragedia

Un joven de 27 años, identificado como Vishnu, perdió la vida tras ser agredido por los familiares de una mujer casada con la que sostenía una relación sentimental.

El hecho ocurrió en el estado de Maharashtra, India, cuando el joven viajó hasta la aldea de Naganapalli con la intención de ver nuevamente a Pooja, una mujer con quien había mantenido una relación durante el último año.

Sin embargo, en el lugar fue sorprendido por el padre y el hermano de ella, quienes lo confrontaron por lo que consideraban una falta de respeto hacia la familia.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Chintaki, la discusión se salió de control y terminó en una violenta agresión. Vishnu fue hallado con múltiples lesiones y trasladado a un hospital cercano, donde falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.



Todo ocurrió en India. Foto: Redes sociales

El caso salió a la luz pública luego de que se difundiera un video en redes sociales en el que se observa parte del ataque, donde los hombres lo golpeaban con palos al joven a quien amarraron a un poste para evitar que se defendiera. Las imágenes han generado un profundo rechazo, no solo por la violencia del hecho, sino también por la pasividad de los testigos, quienes prefirieron grabar la escena antes que intervenir o pedir ayuda.

Según el testimonio de la madre de la víctima, una mujer identificada como Lakshmi, su hijo mantenía una relación amorosa con Pooja desde hacía más de un año. La mujer, madre de varios hijos, habría dejado a su esposo para irse a vivir con Vishnu, lo que causó un fuerte conflicto con su familia. No obstante, meses antes del ataque, Pooja regresó a la casa de sus padres, aparentemente presionada por ellos.

Publicidad

El día del crimen, Vishnu viajó hasta el templo de Hanuman, donde esperaba reencontrarse con ella, sin imaginar que sería interceptado por los familiares de su pareja.

Las autoridades confirmaron la detención de los presuntos responsables, el padre y el hermano de Pooja, quienes fueron puestos bajo custodia judicial mientras avanza la investigación.