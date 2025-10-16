En vivo
Cura que fue sorprendido con una joven en parroquia rompió el silencio: "No quería"

Cura que fue sorprendido con una joven en parroquia rompió el silencio: “No quería”

El sacerdote identificado como padre Luciano Simplício decidió romper el silencio y ofrecer su versión de los hechos.

Cura que fue sorprendido con una joven en plena parroquia
Cura que fue sorprendido con una joven en plena parroquia
Foto: captura video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

El caso de un sacerdote brasileño que fue sorprendido en una situación comprometedora con la prometida de uno de sus feligreses dentro de la casa parroquial ha causado un fuerte revuelo en la comunidad católica de Nova Maringá, un pequeño municipio del estado de Mato Grosso.

El hecho, grabado en video y difundido en redes sociales, muestra al religioso sin camiseta y a la joven, identificada como Isabela, de 21 años, vestida con un baby doll. En las imágenes también se observa al novio y al padre de la joven intentando ingresar al lugar por la fuerza. Al lograrlo, hallaron a la mujer llorando y escondida debajo del lavabo del baño.

El video se viralizó rápidamente, generando indignación y burlas en redes sociales, además de una ola de memes y comentarios entre los habitantes del pequeño municipio.

Ante la magnitud del escándalo, el sacerdote identificado como padre Luciano Simplício decidió romper el silencio y ofrecer su versión de los hechos. En un audio que circula en redes, negó tener una relación con la joven y aseguró que todo fue un malentendido.

“Isabela me pidió permiso para usar el baño y cambiarse de ropa porque había trabajado esa mañana en la iglesia. Le dije que sí. Luego, cuando me estaba duchando, escuché que gritaba porque alguien estaba intentando entrar”, explicó el cura, según declaraciones recogidas por el medio ND Mais.

El sacerdote relató que, al salir de la ducha, la joven se encontraba nerviosa y él solo intentó protegerla de ser vista.

“Le dije: ‘Isa, voy a abrir la puerta, quédate a un lado para que nadie te vea y no piensen mal’. No quería que la vieran. No había nada más que eso”, afirmó.

Publicidad

Pese a su defensa, las imágenes del momento en que el novio derriba la puerta del baño y encuentra a su prometida en lágrimas generaron gran controversia en la localidad.

Tras la difusión del video, la Diócesis de Diamantino, responsable de la parroquia, emitió un comunicado en el que confirmó la suspensión temporal del padre mientras se adelanta una investigación interna.

El documento, firmado por el obispo Dom Vital Chitolina, señala que “todas las medidas canónicas previstas ya se están tomando debidamente, en vista del bien de la Iglesia y del pueblo de Dios”.

