Video: sorprenden a cura en comprometedor momento con prometida de feligrés en casa parroquial

Un escándalo sacude a la comunidad católica luego de que un sacerdote fuera sorprendido en una situación comprometida con la prometida de uno de sus feligreses dentro de la casa parroquial.

El hecho, captado en video y difundido ampliamente en redes sociales, muestra al religioso sin camiseta y a la joven vestida con un baby doll, mientras el novio y su padre intentaban ingresar al lugar por la fuerza.

El incidente ocurrió en Nova Maringá, un pequeño municipio del estado brasileño de Mato Grosso, y ha generado una oleada de indignación entre los fieles. Las grabaciones muestran cómo el prometido derriba las puertas del dormitorio y del baño al no obtener respuesta del sacerdote. Al ingresar, encontraron a la joven, identificada como Isabela, de 21 años, llorando y escondida debajo del lavabo.

En audios que circularon en redes sociales, el cura Luciano Braga Simplício negó cualquier tipo de relación con la muchacha. Según su versión, ella solo le pidió permiso para utilizar una de las habitaciones de la casa parroquial y darse una ducha después de colaborar en tareas dentro de la iglesia.

“Ayer por la tarde me preguntó si podía ir a la casa, en esa habitación de afuera, a cambiarse de ropa. Dije que sí”, se escucha en la grabación atribuida al sacerdote.

Pese a sus explicaciones, la Diócesis de Diamantino, responsable de la parroquia, confirmó su suspensión mientras se adelanta una investigación interna.

En un comunicado firmado por el obispo Dom Vital Chitolina, se informó que “todas las medidas canónicas previstas ya se están tomando debidamente, en vista del bien de la Iglesia y del pueblo de Dios”.

Entre las posibles decisiones se encuentran una confesión, penitencia e incluso su traslado a otra comunidad. El caso provocó sorpresa entre los fieles, quienes hasta hace poco seguían al sacerdote en redes sociales, donde compartía mensajes religiosos a diario desde su perfil “Alô Meu Deus!”, hoy cerrado tras el escándalo.

En la localidad, que apenas supera los 5.000 habitantes, el episodio ha dividido opiniones: algunos piden cautela hasta esclarecer los hechos, mientras otros exigen sanciones ejemplares. Mientras tanto, el silencio del padre Luciano aumenta la tensión en una comunidad que, hasta hace unos días, lo consideraba un referente espiritual.