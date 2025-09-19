Joven confrontó a su esposa infiel y video es viral: "¿Por qué me hiciste eso?"

Un insólito video publicado en TikTok se ha convertido en tema de conversación en redes sociales, luego de mostrar a un joven confrontando a su esposa por una supuesta infidelidad. Entre lágrimas, el hombre relató cómo su sueño de una vida en pareja terminó en una dolorosa ruptura.

La pareja, que tiempo atrás había sellado su unión en el altar prometiéndose lealtad y compañía en la prosperidad y la adversidad, vio quebrarse esos votos cuando la distancia comenzó a marcar la relación. Según contó el joven, él decidió viajar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para ofrecerle a su esposa una vida estable.

Sin embargo, desde el extranjero recibió la noticia que cambiaría todo: su compañera estaría involucrada con otra persona. Decidió entonces llamarla y registrar la conversación, donde se le escucha devastado preguntándole entre sollozos.

“¿Por qué me hiciste eso, por qué? Yo te amaba, Bechi, yo te amaba. No me he metido con nadie, todo lo miré. Me hubieras dicho y yo me hubiera regresado. ¿Por qué te entregaste a otro?”, aseguró.



Ella, en cambio, respondió con calma negando la acusación y justificando que lo único que necesitaba era a su esposo presente: “Yo necesitaba a mi esposo, Checo, te dije mil veces, nunca me creíste. No me entregué a nadie”.

Las imágenes de la boda, intercaladas con el audio de la confrontación, intensificaron la emoción del video, que rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios.

Entre las reacciones destacan mensajes de usuarios que lamentaron el dolor del joven y otros que cuestionaron la versión de la mujer. “Siento que volverá con ella”, “Nacen mil haditas cada que llora un hombre” o “Siempre se arrepienten tarde”, fueron algunas de las opiniones más repetidas.

