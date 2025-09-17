Descubrió que su esposa le era infiel con su mejor amigo y grabó todo: “Se burlan de mí”

En redes sociales se volvió viral un video protagonizado por un hombre que, mientras cumplía con su jornada como domiciliario, descubrió que su esposa lo engañaba con su mejor amigo. Lo más impactante es que decidió grabar toda la confrontación y la historia no tardó en hacerse viral.

De acuerdo con lo relatado por el propio afectado, recibió la orden de entregar un domicilio y, al revisar la dirección, se dio cuenta de que correspondía a la casa de Anderson, a quien consideraba su mejor amigo. Para sorpresa e indignación, el pedido estaba a nombre de su esposa.

Con el celular en mano y aún en uniforme de trabajo, comenzó a narrar lo que ocurría mientras se acercaba a la vivienda. “Primero que todo quiero que sepan que este video no lo hago para hacerle daño a nadie ni nada, pero mire, vea, uno trabajando… me cayó un domicilio y ¿saben quién vive ahí? Ahí vive Anderson, mi mejor amigo. ¿Y resulta que es a nombre de la que dice ser mi mujer, no? Vamos a ver qué me sale”, dijo al iniciar la grabación.

Al llegar, tocó y exigió que abrieran la puerta por varios minutos. “Vean, ahí les dejo para que vean que uno trabaja todo un día para que la gente se burle de los sentimientos de uno. ¿Ahora con qué van a salir, que no abren? ¿Bacano, no? ¿Para qué se esconde? Venga, abra, abra. ¿Para qué se esconde? ¿Qué está haciendo usted acá? ¿No se lo dije? Sí, y me lo negaba”, dijo.

Con insistencia, pidió una explicación mientras sostenía las hamburguesas que debía entregar: “Aquí le traje las hamburguesitas. ¿Cuál amor? ¿Yo no soy su amor, ve? Yo no estoy grabando, yo no estoy grabando… pues para que la gente vea, para que la gente vea. Abra, abra. ¿Y por qué no salen? ¿Por qué no salen? Yo todo el día trabajando, ¿para qué?”.

Cuando abrieron la puerta, fue su esposa la que se acercó, lo que desató que el hombre se alterara más. “Salga, déjeme entrar. ¿Problemas de qué? ¿Problemas de qué? Ahí sí le da miedo porque no sale. Mire, aquí les traigo sus hamburguesas. Salga. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no salen? Venga, perro, ¿por qué se esconde? Salga, déjeme entrar, déjeme entrar. ¿Por qué se esconde mal amigo? Yo todo el día trabajando”, agregó.