No apagó su ubicación y su novio descubrió que le era infiel: "No entiendo por qué me deja"

A través de redes sociales se volvió habitual conocer casos de infidelidad, desde las personas que son las afectadas hasta quienes cometen estos hechos sin ningún tipo de remordimiento, incluso, burlándose de lo que hacen y de la otra persona debido a que “tenían sus razones”.

Ahora, le sucedió a una joven que, a través de TikTok, dio a conocer que le fue infiel a su novio. Pero terminó siendo descubierta por un error que le costó su relación y es que, según sus amigas, a ella se le olvidó apagar su ubicación y su pareja notó que se encontraba fuera de su casa.

“¿Por qué me deja?”, dijo la mujer llorando, mientras miraba su celular porque le estaba terminando su pareja, pero rápidamente cambia su cara y se ríe y dice que “se va con el otro mejor”, a la par que sus amigas se ríen y le dicen que “¿por qué llora si ella fue la del error?”.

El clip alcanzó las 3.3 millones de reproducciones en tan solo tres días, con más de 300.000 me gusta. Por supuesto, la situación generó todo tipo de opiniones, desde quienes la apoyaban hasta los que la critican por no tener remordimiento por sus acciones.

“Cuando veo mujeres con actitudes que tendría un varón promedio”; “Después le hacen lo mismo y tienen problemas de comida”; “Personas así jamás sabrán que es amor”; “Pero lloraba como si le importara, para que lo hace, no sé qué esperaba. siempre las cosas se descubren tarde o temprano”, fueron algunos comentarios por este video.

Pero otra versión se conoció por parte de una de las amigas de esta chica, pues dijo que tenía razones para hacerlo y su pareja no era del todo buena, por lo tanto, solo “cobró” tanto daño que ya le había hecho antes.