Famoso influencer dejó las redes sociales por sorprendente razón: "Alcanzar la santidad"

La historia de Pablo Garna ha causado asombro a nivel global. Este creador de contenido, de 35 años, quien había logrado reunir a más de 600.000 seguidores, anunció recientemente que dejará su presencia en el mundo digital y pondrá fin a su trayectoria en las redes sociales para ingresar al seminario y convertirse en sacerdote.

La revelación, compartida por él mismo a través de un video que ya supera las 100.000 reproducciones, ha despertado un gran interés por la magnitud de su decisión: “Mi único deseo en esta vida es alcanzar la santidad”, afirmó.

Durante varios años, Pablo se desempeñó como influencer y colaborador de reconocidas marcas, logrando posicionarse como embajador en campañas publicitarias. Sin embargo, ha decidido dar un cambio total de rumbo para consagrar su vida a Dios.

¿Quién es el inflienciencer Pablo Garna?

Su incursión en el entorno digital comenzó en 2021, cuando participó en el videoclip Mademoiselle Madame de la cantante Sofía Ellar. Desde entonces, sus redes experimentaron un crecimiento acelerado que lo consolidó como un referente dentro del ámbito de la creación de contenido.

No obstante, más allá de la popularidad, Garna siempre tuvo claro que su verdadero objetivo iba más allá de la fama: utilizó sus plataformas no solo como fuente de sustento económico, sino como un espacio para difundir mensajes de fe y evangelización.

Durante más de cuatro años, dedicó tiempo y esfuerzo a compartir reflexiones, testimonios y enseñanzas que buscaban inspirar a su comunidad. Ahora, con su ingreso al seminario, deja en evidencia que está dispuesto a renunciar incluso a su vida personal para asumir el camino del sacerdocio.

En su comunicado, Pablo admitió que esta decisión implica reordenar sus prioridades y, en cierto sentido, distanciarse de su familia y amigos más cercanos. Desde siempre, Garna fue transparente con quienes lo seguían, mostrando no solo su faceta pública, sino también su círculo íntimo.

Presentó a su madre, Teresa Navarro quien también ha incursionado en el mundo digital, a su padre y a sus siete hermanos, todos profundamente ligados a la fe católica. De hecho, varios de ellos han cursado estudios en la Universidad de Navarra, institución estrechamente vinculada al Opus Dei.

Asimismo, contó con un grupo cercano de amistades dentro del movimiento católico Hakuna, comunidad en la que compartió experiencias con otros evangelizadores digitales, como el cantante Ignacio Serrano y Miguel Jiménez Pimentel.