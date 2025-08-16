Creador de contenido fue asesinado mientras hacía una transmisión en redes sociales

Un hombre, identificado como Kevin Watson, influencer de 42 años, fue asesinado mientras realizaba una transmisión en vivo en Facebook.

Los hechos se registraron el pasado miércoles 13 de agosto, en Chicago, cuando el sujeto perdió la vida tras ser víctima de un ataque a tiros, a solo unos metros de una estación de Policía. El asesinato quedó registrado en un video que se ha vuelto viral en redes sociales.

En las imágenes se puede observar que Watson estaba hablando mientras transmitía en vivo dentro de su vehículo, donde contaba un altercado vial que había tenido minutos antes.

Repentinamente, al ver personas fuera de su carro, el hombre baja y se escuchan múltiples disparos y personas gritando pidiendo ayuda.

Según medios locales, un vehículo se aproximó y uno de sus ocupantes disparó. En medio de la confusión, Watson intentó levantar las manos para escapar y forcejeó con el arma, la cual se disparó. Producto de esto recibió un impacto mortal en el pecho.

Kevin Watson fue trasladado de urgencia al Hospital Mount Sinai, gravemente herido, donde se confirmó su fallecimiento, aproximadamente media hora después del ataque.

Aunque la Policía de Chicago inició una investigación para determinar lo que motivó el crimen, hasta ahora no hay ningún capturado ni sospechoso.

Familiares y amigos han recordado a Watson como una persona generosa y solidaria, siempre dispuesta a ayudar. Lamar Spencer, amigo cercano, relató los desgarradores momentos finales: "Le froté la palma de la mano y le apreté, pero él no me respondió", dijo en TV Azteca Chihuahua.

En una entrevista con Chicago Sun Times, su hermana, Teletha Watson, expresó: "No podemos comer, no podemos dormir... estoy herida, estoy enojada, estoy triste y enferma".

Kevin Watson era padre de un hijo de seis años y estaba a pocas semanas de cumplir años. Por eso su familia y seguidores piden justicia.