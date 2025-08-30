Sorprenden a alcalde siendo infiel y comunidad lo desnuda en público como castigo

Un hecho insólito sacudió a la región Junín luego de que Nelson Checari Valderrama, alcalde del centro poblado menor de Napatí, fuera sorprendido en una relación extramatrimonial y sancionado bajo un correctivo ancestral aplicado por comunidades nativas en Satipo.

La situación quedó al descubierto tras la denuncia del esposo de la mujer involucrada, identificado solo como pareja de K.A., quien acudió a los sistemas de información y alerta (SIA) de la comunidad El Milagro, en Pichanaki. Con pruebas en mano, entre ellas un video grabado por el propio alcalde, las autoridades comunales verificaron el caso y lo remitieron a la comunidad nativa de Aoiti para aplicar el castigo.

El correctivo aplicado fue la denominada chalanqueada, también llamada “curación ancestral”, una práctica tradicional que busca restablecer la armonía social. Esta consiste en exponer públicamente a la persona que transgrede las normas y someterla a castigos simbólicos o físicos. En esta ocasión, el alcalde fue obligado a desnudarse parcialmente, recibido entre silbidos y reclamos de los comuneros, además de ser azotado con una planta típica de la zona.

Sorprenden a alcalde siendo infiel Foto: redes sociales

Durante el acto, el propio funcionario intentó justificarse afirmando: “Como autoridad, no es todo fácil, hermanos”. No obstante, la comunidad aseguró que el correctivo fue leve en comparación con otros castigos que contempla la costumbre indígena para casos de adulterio.

El hecho ocurrió el pasado lunes en horas de la mañana, frente a decenas de habitantes que presenciaron la sanción y exigieron respeto a los valores familiares. La mujer implicada también fue señalada por su comunidad, ya que ambos mantienen compromisos sentimentales previos.