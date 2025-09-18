Famosa influencer descubrió que su esposo le era infiel y lo confrontó en pleno en vivo

En redes sociales se vuelven virales todo tipo de historias, pero pocas generan tanta controversia como la que protagonizó recientemente la influencer conocida como La Chakatá, quien descubrió en pleno en vivo de TikTok que su esposo le era infiel.

Durante la transmisión, la creadora de contenido decidió confrontar a su pareja, lo que desencadenó una fuerte discusión frente a cientos de usuarios que seguían el momento en tiempo real.

Lo que más indignación causó entre los internautas fue que la hija de la pareja presenció toda la escena, en la que se escucharon gritos, insultos y hasta golpes. En el video se aprecia a la menor llorando desesperadamente mientras llama a su madre entre sollozos: “Mamá, mamá”.

En medio del altercado, La Chakatá le reclamó a su esposo no solo la supuesta infidelidad, sino también un dinero que le había prestado: “Me pagas todo lo que te presté. Te largas de aquí y me vas a pagar todo lo que me debes”, exigió visiblemente molesta.



Acto seguido, golpeó una puerta por la que el hombre salió y lanzó fuertes calificativos contra él: “Estoy cansada de que me vea la cara. Cachón, infiel, hijueput. Ninguna mujer está con él, las únicas mujeres que están con él son esas vaguitas que tiene”, expresó.

La influencer aseguró además que no devolvería nada a su esposo hasta que le cumpliera con el dinero pendiente.

El video rápidamente se viralizó y acumula cientos de reproducciones, así como comentarios divididos. Mientras algunos usuarios la apoyaron, otros cuestionaron que la discusión se diera frente a la niña.

“Todo mundo la engaña, por qué será”, “Pensé que estaba peleando con otra mujer”, “Como nunca entendí todo lo que dijo”, “Ella es una mamá excelente, pero como mujer…”, “¿Por qué frente a la niña, nooo?”, son algunas de las reacciones que dejó la polémica transmisión.