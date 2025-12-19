Lotería de Santander, resultados del sorteo hoy viernes 16 de diciembre de 2025

La Lotería de Santander volvió a ser protagonista entre los juegos de azar más seguidos del país tras la publicación de los resultados oficiales de su sorteo, realizado el viernes 19 de diciembre de 2025. Esta edición renovó la ilusión de miles de jugadores en Colombia, con un premio mayor despachado a Bucaramanga y un billete ganador vendido en Bogotá, además de una extensa lista de premios secos que dejó ganadores en distintas regiones.

Como es habitual, la entidad reiteró la importancia de verificar los números únicamente en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5049

El gran protagonista de la noche fue el número XXXX de la serie XX, billete vendido en Bogotá, que se quedó con el premio mayor del sorteo y concentró la atención de los apostadores.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Santander?

Para cobrar cualquier premio es obligatorio presentar el billete original en buen estado, sin enmendaduras, alteraciones o daños que impidan comprobar su autenticidad.



Premios superiores a $3 millones

Los ganadores deben:



Acercarse a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga.

Allí se realiza la validación del billete y se gestiona el pago conforme a los procedimientos establecidos por la entidad.

Premios menores

Los premios de menor cuantía pueden reclamarse:



En agencias distribuidoras autorizadas, o

Con el lotero de confianza, de acuerdo con las condiciones del punto de venta.

Descuentos de ley aplicados a los premios

Según la normativa vigente, los premios están sujetos a retenciones e impuestos. Para premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.390.352 en 2025) se aplican:

17% de impuesto a ganadores (Secretaría de Salud de Santander).

20% de retención en la fuente (DIAN).

Para premios inferiores a 48 UVT, se aplica únicamente:



17% de impuesto a ganadores.

Estas deducciones deben tenerse en cuenta al calcular el valor neto que recibirá cada ganador.