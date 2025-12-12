Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 12 de diciembre de 2025

La Lotería de Santander volvió a encender la ilusión de miles de jugadores en Colombia con los resultados oficiales de su sorteo 5048, realizado el viernes, 12 de diciembre de 2025. En esta edición, el premio mayor fue despachado a Bucaramanga y terminó beneficiando a un billete vendido en Bogotá, mientras que el plan de premios también dejó ganadores en distintas regiones gracias a la amplia lista de premios secos.

Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5047

El gran protagonista de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, billete vendido en Bogotá, que quedó con el codiciado premio de $6.000 millones.

la Lotería de Santander. Por eso, se recomienda verificar siempre los números en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Santander?

Para cobrar un premio es obligatorio presentar el billete original en buen estado, sin enmendaduras, alteraciones o daños que impidan comprobar su autenticidad.



Premios superiores a $3 millones

Quienes ganen más de $3 millones deben:



Acercarse a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga.

Allí se valida el billete y se gestiona el pago conforme a los procedimientos de la entidad.

Premios menores

Los premios de menor cuantía pueden reclamarse:



En agencias distribuidoras autorizadas, o con el lotero de confianza, según las condiciones del punto de venta y las políticas del distribuidor.

Descuentos de ley aplicados a los premios

De acuerdo con la normativa vigente, los premios están sujetos a retenciones e impuestos. Para premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.390.352 en 2025) se aplican:



17% de impuesto a ganadores (Secretaría de Salud de Santander).

20% de retención en la fuente (DIAN).

Para premios inferiores a 48 UVT, se aplica únicamente:



17% de impuesto a ganadores.

Estas deducciones deben tenerse en cuenta para calcular el valor neto a recibir.



¿Cuándo juega la Lotería de Santander?

La Lotería de Santander realiza su sorteo ordinario todos los viernes a las 11:00 p. m. Quienes quieran seguirlo pueden:



Asistir de forma presencial a las instalaciones de la entidad,

Ver la transmisión en vivo por el canal TRO,

Consultar el premio mayor y los premios secos en las redes sociales oficiales y en la página web de la Lotería de Santander.

Cada viernes, la tradición se renueva y con ella la expectativa de miles de jugadores que siguen apostándole a la suerte con uno de los sorteos más representativos del país.

