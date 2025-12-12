Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 12 de diciembre de 2025

Publicidad
La Lotería de Santander volvió a encender la ilusión de miles de jugadores en Colombia con los resultados oficiales de su sorteo 5048, realizado el viernes, 12 de diciembre de 2025. En esta edición, el premio mayor fue despachado a Bucaramanga y terminó beneficiando a un billete vendido en Bogotá, mientras que el plan de premios también dejó ganadores en distintas regiones gracias a la amplia lista de premios secos.
El gran protagonista de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, billete vendido en Bogotá, que quedó con el codiciado premio de $6.000 millones.
la Lotería de Santander. Por eso, se recomienda verificar siempre los números en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.
Para cobrar un premio es obligatorio presentar el billete original en buen estado, sin enmendaduras, alteraciones o daños que impidan comprobar su autenticidad.
Quienes ganen más de $3 millones deben:
Los premios de menor cuantía pueden reclamarse:
De acuerdo con la normativa vigente, los premios están sujetos a retenciones e impuestos. Para premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.390.352 en 2025) se aplican:
Para premios inferiores a 48 UVT, se aplica únicamente:
Estas deducciones deben tenerse en cuenta para calcular el valor neto a recibir.
La Lotería de Santander realiza su sorteo ordinario todos los viernes a las 11:00 p. m. Quienes quieran seguirlo pueden:
Cada viernes, la tradición se renueva y con ella la expectativa de miles de jugadores que siguen apostándole a la suerte con uno de los sorteos más representativos del país.