Aida Quilcué
Emergencias por lluvias en Córdoba
Selección Colombia femenina

Detienen a un sospechoso por la desaparición de la madre de una periodista en EEUU

Detienen a un sospechoso por la desaparición de la madre de una periodista en EEUU

El Departamento de Policía del Condado de Pima, con la ayuda del FBI, detuvo a un individuo para interrogarlo en relación con el secuestro de Nancy Guthrie, según declararon oficiales a medios locales.

