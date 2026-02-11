Las desgarradoras cartas de niñas colombianas detenidas por ICE en EEUU: "Es un infierno"

La crisis migratoria en los Estados Unidos ha tomado un rostro humano y desgarrador tras la revelación de una serie de cartas escritas por menores de edad recluidos en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, al sur de Texas.

Entre los testimonios recopilados por el medio ProPublica, destacan los relatos de dos niñas colombianas, de 9 y 14 años, quienes describen su estancia en el centro como una experiencia carcelaria llena de tristeza, maltratos y desesperación.



El drama de María Antonia: "Me usaron para atrapar a mi mamá"

Uno de los casos más impactantes es el de María Antonia Guerra Montoya, una niña de 9 años oriunda de Medellín, quien para febrero de 2026 ya acumulaba 113 días de detención. María Antonia relató en su carta que viajó a Florida con una visa de turista y un disfraz de Cruella de Vil en su maleta, con la ilusión de pasar 10 días de vacaciones en Disney World. Sin embargo, su sueño se convirtió en pesadilla cuando fue interceptada por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La menor denunció haber sido interrogada durante dos horas sin la presencia de su madre. Según su relato, el ICE la utilizó como carnada para capturar a su progenitora, quien vivía en Nueva York y se encontraba en proceso de regularización tras casarse con un ciudadano estadounidense. "Ahora estoy en una cárcel y estoy triste y me he desmayado dos veces aquí adentro", escribió la niña, quien además mencionó que llora todas las noches y sufre por no recibir su dieta vegetariana.



"Es un infierno": El crudo testimonio de Gaby MM

Por su parte, Gaby MM, de 14 años, quien llevaba 20 días en el mismo centro al momento de escribir su carta, no dudó en calificar el lugar como un "infierno". En su misiva, Gaby denuncia un trato inhumano por parte de los oficiales y trabajadores del centro, asegurando que tienen "mala manera de hablar con los residentes".

La joven manifestó su profunda depresión por la falta de libertad y la carencia de una educación adecuada. "Siento mucha tristeza y depresión por no poder irme. Es muy triste saber que les niegan los casos a las personas y las envían de regreso a sus países", expresó, subrayando el aburrimiento y el estrés constante que se vive dentro de las instalaciones de Dilley.



El contexto político y el aumento de detenciones infantiles

Estas cartas salen a la luz en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump. Según los reportes, el número de niños detenidos por el ICE se ha multiplicado por seis, y el centro de Dilley es actualmente el único en el país que alberga familias. Para febrero de 2026, se reportaban más de 750 familias detenidas, de las cuales casi la mitad incluían menores de edad.

A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que los detenidos reciben atención médica, tres comidas al día y acceso a educación, los escritos de los niños contradicen esta versión oficial. Las cartas describen una realidad marcada por la falta de atención médica, desmayos por estrés y una profunda afectación emocional que marca de por vida a estos menores. Mientras algunos de los autores de estas cartas han logrado salir, el destino de muchos otros sigue siendo incierto en medio de un sistema que ha sido calificado como inclemente por diversos sectores.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: