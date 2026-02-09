En vivo
ICE, una deriva paramilitar que choca con el derecho estadounidense y el internacional

Las formas y la indumentaria militar con las que operan los agentes del ICE en ciudades estadounidenses han estirado los límites de la política migratoria de la Administración de Donald Trump hacia un terreno cargado de dudas jurídicas y humanitarias.

Un hombre observa desde un auto que pasa mientras un agente de ICE mantiene un perímetro después de que uno de sus vehículos pinchara una llanta en la avenida Penn el 5 de febrero de 2026 en Minneapolis, Minnesota. Continúan las protestas exigiendo el fin de las redadas de inmigración en las Ciudades Gemelas, que ya han resultado en las muertes a tiros de Alex Pretti, enfermera de Asuntos de Veteranos, y Renee Good, madre de tres hijos, a manos de agentes federales.
AFP
Por: EFE
Actualizado: 9 de feb, 2026

