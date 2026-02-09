Trabajadores de micro y pequeñas empresas bogotanas recibirán auxilio económico

La Alcaldía de Bogotá entregará auxilios económicos para micro y pequeñas empresas de la ciudad que tengan en su nómina a trabajadores que ganen un salario mínimo. Según el alcalde, Carlos Fernando Galán, es un pago único que se hará al trabajador en abril, con el fin de apoyar a las micro y pequeñas empresas que se han visto afectadas por el incremento del salario mínimo en Colombia.

De acuerdo con la Alcaldía, serán entre 2.000 y 5.000 empresas que hacen parte de sectores como alojamiento, reparación de vehículos, construcción, actividades artísticas, entretenimiento, recreación, transporte, almacenamiento, peluquería y belleza las que se verán beneficiadas. Así las cosas, para el caso de las mujeres recibirán 800.000 pesos y para los hombres serán 700.000 pesos.

Referencia persona contando billetes. Foto: Blu Radio

“Precisamente busca generar un salvavidas a ese empleo, darle un apoyo temporal a las microempresas y pequeñas empresas para que mantengan a sus empleados, para que no los despidan, para que garanticemos que ese empleo formal que gana el salario mínimo en Bogotá se mantenga. La meta es llegarle a diez mil empleos”, concluyó el alcalde.

Y es que si usted, como empresario, quiere aplicar a este beneficio, el Distrito aclara que hasta el 27 de febrero está disponible en la página web de la Alcaldía la base de datos donde tiene que publicar los documentos como el RUT, registro mercantil y pago de planilla de los trabajadores. Por otro lado, en marzo notificarán a las empresas que podrán recibir este alivio económico, y desde abril se hará la transferencia a las cuentas bancarias de los trabajadores.