La Alcaldía de Bogotá anunció que esta semana es el último plazo para el pago del ICA

El anuncio hecho por la Secretaría de Hacienda de Bogotá le recuerda a los contribuyentes obligados a declarar el impuesto de Industria y Comercio (ICA) que el plazo para presentar la declaración y pagar la obligación del sexto bimestre de 2025, es decir, la correspondiente al período noviembre–diciembre, vence este viernes 13 de febrero de 2026.

Asimismo, señala que, para evitar intereses por mora y sanciones, la Secretaría recomienda cumplir con esta obligación en el tiempo establecido y realizar el trámite a través de los canales virtuales oficiales.

“Para esto, los contribuyentes deben ingresar en la página web de la Secretaría de Hacienda, dar clic en el botón Pagos Bogotá y, una vez dentro de su oficina virtual, presentar la declaración y realizar su pago a través de medios virtuales o en las entidades financieras autorizadas”, afirmó Pablo Verástegui, director de Impuestos de Hacienda Bogotá.

Referencia persona contando billetes. Foto: Blu Radio

¿Quiénes deben pagar y declarar este impuesto?

Aquellas personas que en 2024 hayan tenido un impuesto a cargo superior a 391 Unidades de Valor Tributario (UVT), lo que es equivalente a $18.402.415, están obligadas a declarar el impuesto de Industria y Comercio (ICA) de forma bimestral durante 2025.



Por su parte, los contribuyentes cuyos ingresos netos del período a declarar superen las 43.498 UVT, es decir, $2.166.157.000, deberán liquidar y pagar la Sobretasa Bomberil, correspondiente al 1 % del impuesto de Industria y Comercio (ICA) del período respectivo.

Los contribuyentes pueden hacer un aporte voluntario de hasta el 10 % sobre el valor del impuesto.

Finalmente, la Alcaldía les pide a los ciudadanos que eviten ser estafados y les recuerda que todos estos trámites son gratuitos, por lo que la Secretaría no les enviará enlaces ni comunicaciones solicitando dinero, ni les sugerirá cuentas bancarias para que hagan consignaciones por fuera de los canales establecidos.