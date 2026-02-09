En vivo
La Alcaldía de Bogotá anunció que esta semana es el último plazo para el pago del ICA

La Alcaldía de Bogotá anunció que esta semana es el último plazo para el pago del ICA

Para evitar intereses por mora y sanciones la Secretaría de Hacienda recomienda cumplir con esta obligación en el tiempo establecido y realizar el trámite a través de los canales virtuales oficiales.

