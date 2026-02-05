En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Día sin Carro en Bogotá
Daniel Quintero
Pacto Histórico
Iván Cepeda

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Atento, propietario: estas son las fechas clave para pagar el impuesto de vehículos 2026 en Bogotá

Atento, propietario: estas son las fechas clave para pagar el impuesto de vehículos 2026 en Bogotá

Cada año, los propietarios de vehículos en Bogotá deben organizar su presupuesto y cumplir con esta obligación para evitar graves sanciones.

impuesto de vehículos 2026.jpg
Fechas clave para pagar el impuesto de vehículos en Bogotá.
Foto: Alcaldía de Bogotá, Freepik.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 5 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad