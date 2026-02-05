Atento, propietario: estas son las fechas clave para pagar el impuesto de vehículos 2026 en Bogotá

En Bogotá, hablar de impuestos vehiculares es hablar de millones de historias que se repiten cada año. Desde quienes usan su carro para trabajar hasta las familias que dependen de una moto para movilizarse, la capital concentra uno de los parques automotores más grandes del país, con más de 2,7 millones de vehículos registrados, según cifras oficiales.

Por eso, cada año, los propietarios deben organizar su presupuesto y cumplir con esta obligación para evitar sanciones.

En ese contexto, la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) informó que ya están definidas las fechas y modalidades de pago del impuesto sobre vehículos automotores para la vigencia 2026 en Bogotá.

Los propietarios deben estar atentos a los plazos y a hacer el pago oportunamente, ya que cumplir a tiempo evita intereses, multas y posibles procesos de cobro, además de aportar a la sostenibilidad financiera y al desarrollo social de la ciudad.



¿Cómo consultar y pagar el impuesto de vehículos 2026?

Las facturas del impuesto de vehículos estarán disponibles a partir del 1 de febrero de 2026 a través del botón Pagos Bogotá . Desde allí, los contribuyentes podrán consultar, descargar y pagar su obligación de manera sencilla.



En caso de necesitar hacer el pago antes de esa fecha, por ejemplo, para adelantar un trámite, se puede ingresar a la Oficina Virtual de la SDH y efectuar la declaración y el pago correspondiente.



Pago por cuotas y fechas clave para pagar el impuesto vehicular

Para la vigencia 2026, los propietarios de vehículos también podrán acogerse al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), que permite cancelar el impuesto en dos cuotas sin intereses. Para acceder a esta modalidad, es indispensable presentar la declaración inicial en la Oficina Virtual hasta el 12 de junio de 2026.

Las fechas establecidas para el pago por cuotas son:



Primera cuota: 3 de julio de 2026.

Segunda cuota: 4 de septiembre de 2026.

Asimismo, la entidad informó que existe un descuento por pronto pago para quienes efectúen el pago dentro del primer plazo, pues podrán acceder a un descuento del 10 % en el impuesto de vehículos. Las fechas clave son:



Hasta el 15 de mayo de 2026: pago con 10 % de descuento.

Hasta el 24 de julio de 2026: pago sin descuento (fecha límite).

La Secretaría Distrital de Hacienda reiteró la importancia de consultar únicamente los canales oficiales y planear con anticipación el cumplimiento de esta obligación tributaria.

📹Aquí te contamos cómo puedes pagar de manera fácil y segura tu #PredialBogotá 🏡 y tu #ImpuestoVehículos 🚗2026



👌Recuerda que tu #AporteVoluntario del 10% suma para las transformaciones de la ciudad y el bienestar de todos. pic.twitter.com/L5bipsdkAc — Hacienda Bogotá (@HaciendaBogota) January 27, 2026