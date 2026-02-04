Cómo pagar el impuesto predial por cuotas en Bogotá en 2026: fechas y requisitos

Con el inicio de un nuevo año también llegan los pagos obligatorios para miles de ciudadanos, entre ellos el impuesto predial y el impuesto sobre vehículos, dos valores obligatorios que deben asumir quienes tienen bienes inmuebles o automotores a su nombre en Bogotá.

De acuerdo con la Resolución SDH 000195 de 2025, la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) definió el calendario tributario 2026, en el que se establecen las fechas y modalidades para declarar y pagar los principales impuestos de la ciudad.

Es importante mencionar que cumplir con estas obligaciones dentro de los plazos fijados evita intereses, sanciones y procesos de cobro, y además contribuye al financiamiento de programas sociales y al desarrollo de la capital.

En ese sentido, los contribuyentes ya pueden consultar y pagar el impuesto predial 2026 de forma virtual a través del botón Pagos Bogotá de la SDH. Asimismo, quienes deseen pagar el tributo a cuotas deben conocer el paso a paso.



Fechas clave del impuesto predial en Bogotá para 2026

Los propietarios de predios deben tener en cuenta las siguientes fechas:



Hasta el 17 de abril de 2026: pago con 10 % de descuento.

Hasta el 10 de julio de 2026: fecha límite de pago sin descuento.

Para quienes no puedan cancelar el valor total en una sola ocasión, la Secretaría de Hacienda ofrece una alternativa para diferir el pago sin generar intereses.



¿Cómo pagar el impuesto predial de Bogotá por cuotas?

Los contribuyentes pueden acogerse al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), un mecanismo que permite dividir el impuesto predial en cuatro cuotas iguales y sin intereses.

Para acceder a este beneficio, es indispensable presentar la declaración inicial a través de la Oficina Virtual de la Secretaría Distrital de Hacienda a más tardar el 8 de mayo de 2026.

Una vez inscrito en el SPAC, el contribuyente deberá cumplir con el calendario establecido para no perder el beneficio; estas son las fechas:

Primera cuota: 5 de junio de 2026.



Segunda cuota: 14 de agosto de 2026.



Tercera cuota: 2 de octubre de 2026.



Cuarta cuota: 4 de diciembre de 2026.

De igual forma, la entidad aclaró que la opción de pago por cuotas del impuesto predial solo aplica para propietarios de predios de uso residencial y no residencial.

Quienes deseen acogerse al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) para el predial 2026 deben presentar la declaración antes de la fecha mencionada a través de la Oficina Virtual de la entidad . Para hacerlo, el contribuyente debe:



Ingresar a la opción “Contribuyente”. Seleccionar “Declaraciones”. Dar clic en “Generar declaración”.

Una vez presentada la declaración, es fundamental cumplir con las fechas establecidas para el pago de las cuatro cuotas, ya que el incumplimiento puede generar intereses o la pérdida del beneficio. El cupón de pago de cada cuota también debe descargarse desde la Oficina Virtual, ingresando a la opción “Consultas” y luego “Obligaciones pendientes”.

