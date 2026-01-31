En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Confirman fechas del impuesto predial en Bogotá: si paga antes de este día, le saldrá más barato

Confirman fechas del impuesto predial en Bogotá: si paga antes de este día, le saldrá más barato

La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) ya definió el calendario tributario para este periodo, entregando fechas claras con descuentos por pronto pago

Publicidad

Publicidad

Publicidad