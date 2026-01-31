Confirman fechas del impuesto predial en Bogotá: si paga antes de este día, le saldrá más barato

Febrero está por comenzar y con ello los ciudadanos empiezan a pensar cuándo y cuánto deben pagar de impuestos para el año 2026, una obligación que a muchas familias suele generar dolor de cabeza, en gran parte por los altos costos asociados.

Por eso, para el año 2026, la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) ya definió el calendario tributario para este periodo, entregando fechas claras con descuentos por pronto pago y alternativas para que los ciudadanos puedan cumplir con esta obligación de forma adecuada.

Conocer estos plazos no solo ayuda a evitar intereses y sanciones, sino que además permite organizar mejor el bolsillo y no enfrentarse a un golpe económico fuerte más adelante.



Cuándo pagar el impuesto predial de Bogotá con descuento en 2026

El mayor incentivo para cumplir a tiempo es el descuento del 10 %. De acuerdo con la Resolución SDH 000195 de 2025, quienes paguen el impuesto predial antes del 17 de abril de 2026 accederán a este beneficio. En caso de no hacerlo dentro de ese plazo, la fecha máxima para pagar sin descuento será el 10 de julio de 2026.

Desde la SDH recuerdan que pagar a tiempo facilita la ejecución de obras clave para la ciudad, así como la inversión en programas sociales, seguridad e infraestructura. Además, evita afanes de última hora y costos adicionales que pueden afectar a miles de predios en Bogotá.



FOTO IMPUESTO.jpeg FOTO: Impuestos de Bucaramanga- suministrada por Alcaldía de Bucaramanga

Fechas clave del impuesto predial y el sistema de pago por cuotas

Para los contribuyentes que prefieren dividir el pago, Bogotá mantiene el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), que permite cancelar el impuesto predial en cuatro cuotas iguales y sin intereses. Para acceder a esta modalidad, es obligatorio presentar la declaración inicial a través de la Oficina Virtual hasta el 8 de mayo de 2026.

Las fechas de pago del SPAC para el impuesto predial son:



Primera cuota: 5 de junio de 2026.

Segunda cuota: 14 de agosto de 2026.

Tercera cuota: 2 de octubre de 2026.

Cuarta cuota: 4 de diciembre de 2026.

Esta alternativa está pensada para quienes necesitan mayor flexibilidad sin asumir costos adicionales.



Otros impuestos y el aporte voluntario del 10 %

Además del impuesto predial, el calendario tributario de 2026 incluye las fechas del impuesto de vehículos, que también contará con un descuento del 10 % por pronto pago hasta el 15 de mayo, así como la posibilidad de acogerse al SPAC en dos cuotas.

