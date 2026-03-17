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Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026: Millonarios entra a los ocho

La contundente victoria de Millonarios lo volvió a meter en la pelea por la Liga BetPlay y entró a la octava posición de la tabla de posiciones.

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