Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026: Millonarios entra a los ocho

Con una victoria contundente en Bogotá, Millonarios entró a la pelea por la Liga BetPlay con 17 puntos en 12 partidos disputados por el equipo dirigido por Fabián Bustos. Si bien en la punta continúa Atlético Nacional, el resultado dejó sin sabor en el entorno verdolaga.

El encuentro, jugado en el estadio El Campín de Bogotá, fue una pesadilla para los visitantes que tuvieron la posibilidad de abrir el marcador al minuto 14 cuando el árbitro un penalti por una mano en el área, pero el goleador Alfredo Morelos desperdició la oportunidad al sacar un remate muy fuerte que pasó por encima del horizontal.

Millonarios vence a Nacional // Foto: X @MillosFCoficial

Internacional de Bogotá también destaca con 20 puntos y un rendimiento equilibrado, mientras que Junior completa el grupo de los cinco primeros con 19 unidades, en una zona alta bastante competitiva.

Entre el sexto y el octavo lugar la pelea está bastante cerrada. Bucaramanga, invicto hasta ahora, suma 18 puntos y sorprende con su solidez defensiva. América y Millonarios, ambos con 17 unidades, completan parcialmente el grupo de los ocho mejores.



La jornada continuará el miércoles con los encuentros Deportivo Pasto-Boyacá Chicó, Internacional de Bogotá-Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga-Once Caldas y Deportivo Cali-Independiente Santa Fe; el jueves con los partidos Alianza-Jaguares, Deportes Tolima-Fortaleza y Deportivo Independiente Medellín-Junior.

Atlético Nacional, venció a Llaneros X: @nacionaloficial

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 tras duelo del 17 de marzo