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Blu Radio  / Nación  / Tensión entre Paloma Valencia e Iván Cepeda en primera plenaria del Congreso

Tensión entre Paloma Valencia e Iván Cepeda en primera plenaria del Congreso

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia le dijo a Iván Cepeda que asista a los debates, el senador le respondió asegurando que ella está haciendo una “campaña sucia”.

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