Tensión entre Paloma Valencia e Iván Cepeda en primera plenaria del Congreso

La primera sesión plenaria del Senado empezó con un momento de tensión que se dio entre los candidatos a la Presidencia Iván Cepeda y Paloma Valencia.

El choque empezó cuando Valencia le dijo a Cepeda que debería asistir a los debates para hablar de temas como la paz total.

“Y dicen que hagamos el debate afuera. Yo sí quisiera que vayan. Estamos listos para dar el debate afuera, que vayan a los debates, que hablen sin papelitos en la mano. A ver si pueden contestar lo que está pasando en este país. A mí sí me gustaría que el papá de la paz total nos explique cómo este país tiene 40 mil homicidios y un crecimiento de más del 15 % en homicidios. A mí que me expliquen por qué el secuestro ha crecido en más del 100 %”, dijo Valencia.

Por su parte, el senador Iván Cepeda dijo que el Congreso no era el espacio para hacer campaña política.



Entonces, senadora Valencia, ya que a usted no le gusta invertir en publicidad y prefiere venir aquí a este recinto a desplegar su campaña electoral, yo le vuelvo a repetir: los impuestos de los ciudadanos son para que hagamos dos cosas: control político y legislar. Eso que usted está haciendo es campaña electoral; por supuesto, lo encubre como una constancia o como simplemente una denuncia, pero es campaña electoral, como toda la que hace usted y su partido. Es una campaña sucia, a base de mentiras, a base de calumnias, que es lo único que ustedes saben hacer, y le voy a decir una mentira de las que pronunció ahora. Ustedes tienen el descaro, como le escuché a usted ayer en una intervención en algún medio, de pedir que se les cancelen a las empresas prestadoras de servicio 50 billones de pesos. ¿Tiene usted claro, se ha tomado la molestia de investigar el problema? ¿Sabe usted que saquearon el sistema de salud las empresas prestadoras de servicio que crearon ustedes a través de la ley que, en mal momento, el expresidente y hoy quemado candidato o excandidato Álvaro Uribe propusieron e hicieron votar en este Congreso? dijo Cepeda.

Es importante recordar que el senador Iván Cepeda ha dicho que no va a renunciar a su curul en el Congreso por la campaña a la Presidencia.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia no descarta esta posibilidad.

