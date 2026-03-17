¿Mundial por YouTube?: 17 de marzo de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este martes, 17 de marzo:



La demanda contra Grok por generar material sexualizado con imágenes de menores. ChatGPT y la idea de centralizar compras, viajes y pedidos en una sola app. Aplicaciones para recomendaciones de libros según momentos de vida. Fábricas inteligentes de alimentos con IA para reducir desperdicios y optimizar producción. El Mundial 2026 y la alianza de la FIFA con YouTube para ampliar contenido digital. Tecnología y fútbol: seguridad digital, boletería, apuestas y hasta el álbum Panini.