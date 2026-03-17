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Blu Radio  / Nación  / Colombia presentará nota de protesta diplomática tras confirmar que bomba hallada es de Ecuador

Colombia presentará nota de protesta diplomática tras confirmar que bomba hallada es de Ecuador

El mandatario señaló además que le pidió la semana pasada en una llamada telefónica a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que "actúe y llame al presidente de Ecuador".

desactivada gigantesca bomba en ipiales.jpg
Desactivada gigantesca bomba en Ipiales, Nariño.
Foto: Suministrada.
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de mar, 2026

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