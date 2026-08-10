Link para reportar personas desaparecidas tras fuerte terremoto en Colombia

Al menos 111 muertos deja, parcialmente, el fuerte terremoto hoy lunes, 10 de agosto, en el occidente de Colombia en diferentes zonas del país y, por ende, siguen las labores de búsqueda y rescate por parte de las autoridades para ayudar a todas las personas damnificadas por esta difícil situación.

En redes sociales, varias personas han reportado que algunos familiares y amigos no se han reportado desde el momento del fuerte terremoto en horas de la mañana; por eso, existe un portal que permite poner los datos de personas desaparecidas que sirve para que, tanto ciudadanos como autoridades, puedan tener un seguimiento en vivo y ayudar a ubicarlas a todas.

Terremoto en Colombia hoy 10 de agosto Foto: AFP

Así puede registrar una persona desaparecida o buscarla: este es link

En el portal 'Colombia Te Busca? podrá entrar al apartado de "reportar o registrar persona" en donde podrá diligenciar los datos: nombre, edad, fecha de desaparición, departamento, municipio, foto y más para poder tener toda la información con precisión que permita ubicar a esta persona en medio de esta difícil situación.

Asimismo, si usted ha visto a alguna de las personas desaparecidas que aparecen, podrá comunicarse con la persona y dar información detallada que ayude a dar con su paradero, además de suministrar datos para ayudar a la familia de la víctima. Todo esto a través del siguiente link:



Cruz Roja y autoridades locales habilitan canales oficiales

También podrá comunicarse directamente con las autoridades para ubicar a algún familiar o ser querido en medio de esta emergencia. Por un lado, la Cruz Roja habilitó la línea (+57) 321 213 9525 y el correo rcf@cruzrojacolombiana.org para que se puedan hacer la solicitud de seguimiento a cada caso y ayudar; asimismo, a nivel local se habilitaron algunos números para comunicarse, los cuales son:

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Manizales, Caldas

123: Línea única de emergencias.

Línea única de emergencias. 119: Bomberos de Manizales – 24 horas.

Bomberos de Manizales – 24 horas. 132: Cruz Roja Colombiana.

Cruz Roja Colombiana. 144: Defensa Civil Colombiana.

Si el 119 está saturado, red de Bomberos:



Fundecolbra:

606 883 27 08 606 883 27 29 606 883 27 61 606 883 27 62

Biosagra:

606 883 37 54 606 883 98 81

Malteser:

606 886 01 97 606 886 02 56



Cruz Roja Colombiana // Foto: AFP

Pereira, Risaralda

123 : Línea única de emergencias.

: Línea única de emergencias. 119: Bomberos de Pereira.

Bomberos de Pereira. 132: Cruz Roja Colombiana.

Cruz Roja Colombiana. 144 : Defensa Civil Colombiana.

: Defensa Civil Colombiana. La DIGER y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira atenderán los reportes recibidos por las líneas 119 y 123, las 24 horas.

Armenia, Quindío

123: Línea única de emergencias.

Línea única de emergencias. 119: Bomberos de Armenia.

Bomberos de Armenia. 316 233 26 22: Bomberos de Armenia – WhatsApp / llamadas.

233 26 22: Bomberos de Armenia – WhatsApp / llamadas. 132: Cruz Roja Colombiana.

Cruz Roja Colombiana. 144: Defensa Civil Colombiana.

Defensa Civil Colombiana. Coordinación: Módulo de Atención e Información a Víctimas de la Secretaría de Gobierno.

Cali, Valle del Cauca

123 : Línea única de emergencias.

: Línea única de emergencias. 119 : Bomberos de Cali – llamadas ordinarias.

: Bomberos de Cali – llamadas ordinarias. 132 : Cruz Roja Colombiana.

: Cruz Roja Colombiana. 144: Defensa Civil Colombiana.

Defensa Civil Colombiana. 117 : Policía – llamadas ordinarias.

: Policía – llamadas ordinarias. 165: ICBF – 24 horas.

ICBF – 24 horas. Punto de Atención a Víctimas en la Alcaldía de Cali, Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.

Quibdó, Chocó