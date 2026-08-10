Link para reportar personas desaparecidas tras fuerte terremoto en Colombia

Al menos 111 muertos deja, parcialmente, el fuerte terremoto hoy lunes, 10 de agosto, en el occidente de Colombia en diferentes zonas del país y, por ende, siguen las labores de búsqueda y rescate por parte de las autoridades para ayudar a todas las personas damnificadas por esta difícil situación.
En redes sociales, varias personas han reportado que algunos familiares y amigos no se han reportado desde el momento del fuerte terremoto en horas de la mañana; por eso, existe un portal que permite poner los datos de personas desaparecidas que sirve para que, tanto ciudadanos como autoridades, puedan tener un seguimiento en vivo y ayudar a ubicarlas a todas.
Así puede registrar una persona desaparecida o buscarla: este es link
En el portal 'Colombia Te Busca? podrá entrar al apartado de "reportar o registrar persona" en donde podrá diligenciar los datos: nombre, edad, fecha de desaparición, departamento, municipio, foto y más para poder tener toda la información con precisión que permita ubicar a esta persona en medio de esta difícil situación.
Asimismo, si usted ha visto a alguna de las personas desaparecidas que aparecen, podrá comunicarse con la persona y dar información detallada que ayude a dar con su paradero, además de suministrar datos para ayudar a la familia de la víctima. Todo esto a través del siguiente link:
Cruz Roja y autoridades locales habilitan canales oficiales
También podrá comunicarse directamente con las autoridades para ubicar a algún familiar o ser querido en medio de esta emergencia. Por un lado, la Cruz Roja habilitó la línea (+57) 321 213 9525 y el correo rcf@cruzrojacolombiana.org para que se puedan hacer la solicitud de seguimiento a cada caso y ayudar; asimismo, a nivel local se habilitaron algunos números para comunicarse, los cuales son:
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Manizales, Caldas
- 123: Línea única de emergencias.
- 119: Bomberos de Manizales – 24 horas.
- 132: Cruz Roja Colombiana.
- 144: Defensa Civil Colombiana.
Si el 119 está saturado, red de Bomberos:
- Fundecolbra:
- 606 883 27 08
- 606 883 27 29
- 606 883 27 61
- 606 883 27 62
- Biosagra:
- 606 883 37 54
- 606 883 98 81
- Malteser:
- 606 886 01 97
- 606 886 02 56
Pereira, Risaralda
- 123: Línea única de emergencias.
- 119: Bomberos de Pereira.
- 132: Cruz Roja Colombiana.
- 144: Defensa Civil Colombiana.
- La DIGER y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira atenderán los reportes recibidos por las líneas 119 y 123, las 24 horas.
Armenia, Quindío
- 123: Línea única de emergencias.
- 119: Bomberos de Armenia.
- 316 233 26 22: Bomberos de Armenia – WhatsApp / llamadas.
- 132: Cruz Roja Colombiana.
- 144: Defensa Civil Colombiana.
- Coordinación: Módulo de Atención e Información a Víctimas de la Secretaría de Gobierno.
Cali, Valle del Cauca
- 123: Línea única de emergencias.
- 119: Bomberos de Cali – llamadas ordinarias.
- 132: Cruz Roja Colombiana.
- 144: Defensa Civil Colombiana.
- 117: Policía – llamadas ordinarias.
- 165: ICBF – 24 horas.
- Punto de Atención a Víctimas en la Alcaldía de Cali, Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.
Quibdó, Chocó
- 123: Línea única de emergencias.
- 119: Bomberos de Quibdó.
- 132: Cruz Roja Colombiana.
- 144: Defensa Civil Colombiana.
- Punto de Atención a Víctimas en la Oficina de Gestión del Riesgo de Quibdó.